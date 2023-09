escuchar

Javier Milei evitó criticar a los principales líderes sindicales argentinos cuando le mostraron una placa con los nombres y la cantidad de años que llevaban en el poder y Luis Majul salió a criticarlo en términos muy duros: “Acá hay un problema, no les dice casta”, subrayó el periodista.

El candidato presidencial libertario brindó una entrevista al programa Comunidad de Negocios de LN+ que estuvo llena de definiciones políticas y técnicas, en la que hasta hubo tiempo para hablar de las cuestiones sentimentales.

La llamativa observación de Luis Majul sobre Javier Miliei y su actitud con los sindicatos

Sin embargo, cuando el conductor del programa, el periodista José Del Rio, le preguntó qué haría con los jefes sindicales que se mantienen en el poder de sus gremios desde hace más de tres décadas, Milei evitó confrontarlos, y esto es lo que exasperó a Majul: “Acá hay un problema y espero poder planteárselo a Milei, que tiene la misma dinámica de discusión que los kirchneristas”, dijo el conductor del Noticiero 8 am.

Milei no quiso criticar a los sindicalistas que se perpetúaron el poder por más de tres décadas LN+

Durante la entrevista, en la pantalla de LN+ pusieron una placa con el nombre de los 10 jefes sindicales más importantes de la Argentina, entre ellos Luis Barrionuevo (gastronómicos), Hugo Moyano (camioneros) y Gerardo Martínez (construcción), Armando Cavalieri (comercio) y Guillermo Pereyra (petroleros), entre muchos otros que llevan más de treinta años en el poder.

“¿Esto es parte de la casta también?”, le preguntó Del Rio a Milei, quien respondió: “Yo lo que digo es que en los políticos también tenés eso: Gildo Insfrán y también tenés la familia Posse… Gustavo Posse tenía a su hija como candidata y él venía de manejar el municipio de San Isidro, el cual heredó de su padre. Digo, será una cuestión de ellos (los sindicalistas) de cómo resolverlo internamente, porque esto funciona así”, respondió el libertario.

“¿Ok, pero no te parece que esto es algo que también hay que ‘romper’?”, insistió el periodista, empleando el mismo término que suele usar el libertario. “De vuelta, eso es algo que tienen que resolver los sindicalistas, no veo por qué tengo que romper una institución. O sea, estoy aspirando a ser presidente de la Nación Argentina, lo que digo es ojo con estas cosas y ojo con la doble vara, también para los políticos… Bullrich debe llevar como treinta años en el Estado”, respondió Milei.

Y añadió: “Están perpetuados en ser políticos y se van a acomodando de un lado al otro, para seguir succionando los recursos de la gente de bien; de vuelta, todo el sistema está podrido y si vamos a mirar lo que está podrido, miremos todo”.

Javier Milei con José Del Rio en LN+ LN+

“Hay partes en las que vos no podés intervenir y en las sí podés, este es un problema que la solución la tendrán que encontrar los trabajadores, no es algo que yo me tengo que meter a estar rompiendo cosas”, finalizó Milei.

La dura crítica de Majul a Milei por no confrontar con el sindicalismo

Luego de pasar el video, Majul estalló de indignación. “Hay un problema y espero poder planteárselo a Milei: él tiene la misma dinámica de discusión que los kirchneristas, porque estamos hablando de la eternización de los sindicalistas en el poder; ¿Qué tiene que ver Posse con esto? ¿Es la casta política también? Sí, pero qué tiene que ver con los sindicalistas, que no se salga de la discusión”, pidió Majul.

“Los indicios dicen que parte del PJ tradicional va a colaborar con Milei, Luis Barrionuevo también”, comentó el periodista de LA NACIÓN Francisco Olivera. “Claro, no es ningún pecado, pero entonces no me vengan con que todo los demás son los mismo y yo soy un anticasta virginal”, criticó Majul.

Y argumentó: “El voto de Milei es legítimo y les pasó el trapo a todo el mundo, es un voto emocional y profundo, es un voto que sale de las entrañas, pero si decepcionás ese voto…”.

“Si vos querés ser el campeón de enfrentarse con los poderosos y cambiar el sistema auténticamente, a mi entender tenés que enfrentar a los sindicalistas como Moyano”, finalizó Majul.