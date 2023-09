escuchar

Después de los rumores que alertaban sobre una ruptura amorosa entre Javier Milei y la actriz e imitadora Fátima Florez, a poco más de dos semanas de conocerse el sorpresivo romance, el candidato presidencial libertario despejó cualquier duda y se refirió a su relación con la imitadora llenándola de elogios. “Es una mujer superlativamente hermosa”, dijo el ganador de las elecciones PASO 2023 durante una entrevista por la pantalla de LN+.

Milei y Florez se conocieron el 3 de diciembre del 2022 en el programa de Mirtha Legrand y cuentan que la buena onda fue inmediata, aún cuando ella todavía estaba en pareja con Norberto Marcos. Ocho meses después, y a una semana de ganar las PASO, la noticia del romance generó sorpresa y recorrió todos los portales. Sin embargo, este fin de semana comenzó a circular en las redes sociales el rumor de una posible separación; pero, según las palabras del fundador de La Libertad Avanza, nada está más lejos de la realidad.

Durante la entrevista con José Del Rio, Milei habló de temas eminentemente políticos y económicos: de la eliminación del Banco Central, la dolarización y la seguridad, sus ejes de campaña: “Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojas en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo”.

Javier Milei, en Comunidad de negocios por LN+

Sobre el final de la nota dejaron las cuestiones técnicas de lado, cuando el periodista lo consultó sobre su relación sentimental. En este punto, el candidato no evadió la respuesta: “No tengo problemas en contestar sobre eso”.

Javier Milei habló sobre su relación con Fátima Florez en LN+: “Cuando hacés el check list, es fabuloso”

Y es que, al parecer, ninguno de los dos le teme a hablar de las cuestiones del corazón. La semana pasada, fue Fátima quien se refirió a su relación con el candidato: “Lo que te voy a decir es que estamos muy bien, y cuando uno está bien se refleja en la cara. Uno no puede evitar contar que está bien, que está feliz, y me parece que está bueno decirlo. Pero no mucho más que eso”, subrayó.

Ahora, fue Milei quien echó por tierra con los rumores de ruptura en la relación: “Estamos muy bien, estamos muy felices: ella es una mujer estupenda y formidable”, afirmó el libertario.

Y añadió: “Están las cuestiones evidentes y las cuestiones más profundas: evidente es que estamos hablando de una mujer superlativamente hermosa; digo, te rompe los ojos; estamos hablando de una persona muy talentosa que hace un trabajo fenomenal, que tiene una capacidad y una garra impresionante y además estamos hablando de una mujer sumamente inteligente, rápida, veloz y con un sentido del humor fabuloso”.

Fátima Florez

Y, sobre el final, resumió: “Cuando hacés el check list, es fabuloso; es imposible no estar feliz con una persona como ella”.