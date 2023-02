Luis Majul utilizó una frase de Perón para interpretar una declaración de Horacio Rodríguez Larreta

escuchar

El 2023 da inicio a una nueva disputa en la política argentina, de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre. A instancias de definirse los candidatos de cada partido, las pujas son diversas y comienzan a visualizarse las posiciones de cada frente. En este contexto, Horacio Rodríguez Larreta brindó una entrevista Luis Majul y Pablo Rossi en el ciclo +Nación, que conducen ambos por la pantalla de LN+.

El lunes por la noche la pantalla se colmó de un picante ida y vuelta entre los periodistas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el análisis de lo ocurrido, este martes, Majul en su programa 8:30 (LN+), destacó un momento de la nota y vinculó los dichos del entrevistado con una premisa de Juan Domingo Perón.

“Una entrevista potente. Pablo (Rossi) estuvo muy fuerte y muy incisivo. Horacio Rodríguez Larreta respondió fuerte también”, aseguró este martes Luis Majul al analizar la entrevista en vivo realizada el lunes por la noche. En la misma línea, el conductor de 8:30 indicó que las palabras del posible candidato de Juntos por el Cambio fueron en sintonía con la premisa de acción que expresaba Perón durante sus dos presidencias.

Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de Patricia Bullirch (Captura video LN+)

“Pareció aludir a Patricia Bullrich cuando respondió -palabras más, palabras menos- que más importante que hacer grandes discursos es mejorarle la vida a la gente. O como hubiera dicho el general (Juan Domingo) Perón: ‘Mejor que decir es hacer’”, explicó Majul al referir a las palabras de Larreta al distanciarse de Sergio Massa. En este sentido, el Jefe de Gobierno negó tanto una cercanía política con el ministro de Economía como con Javier Milei, a quien se lo asocia a Patricia Bullrich por la “dureza del discurso” según analizó Pablo Rossi. Fue este el puntapié del tema que recorrió el entrevistado para diferenciarse de la otra figura de Juntos por el Cambio.

Luis Majul le adjudicó una frase de Perón a Larreta: “Mejor que decir es hacer”

En esta línea, aseguró fervientemente: “Yo estoy en una posición, como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que más que los discursos, lo importante es lo que hago. En la Ciudad de Buenos Aires hoy tenemos la tasa de delito más baja de la historia y yo no me paro en una tribuna a gritar. Tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. Eso es lo que vale, ahí donde se juega la firmeza. Yo no creo en los discursos desde la tribuna a ver quién grita más fuerte”. De esta forma, Larreta habría referido a Bullrich sin mencionar su nombre, sino acciones.

La contundente diferenciación hecha por Horacio Rodríguez Larreta fue categorizada pro Luis Majul como la “pequeña ventaja” que mantiene el Jefe de Gobierno para con sus compañeros de partido.

