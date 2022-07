Ricardo López Murphy se cruzó con militantes kirchneristas en la UBA: “Viajo en colectivo como no lo hace ninguno de sus dirigentes”

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy se enfrentó hoy a un grupo de estudiantes militantes del kirchnerismo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires que quisieron impedir que diera una charla para la cual había sido invitado.

El cruce fue compartido en redes sociales por el propio economista, que explicó: “Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo”.

En el video se puede ver a un grupo de jóvenes que tapan el ingreso al aula donde iba a ocurrir la charla de López Murphy y luego se escucha el intercambio que tuvo con algunos de los jóvenes que le reclamaban que se ocultaba “desde 2001″.

El diálogo, que se puede ver en el video, fue así:

-“Venimos acá a hacer una manifestación pacífica pública”, comenzó un militante.

-“¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón?”, retrucó una joven.

Tras ignorar la pregunta, el hombre que cargaba un bombo y viejas tapas de diario siguió: “¿Y respetó al presupuesto educativo en 2001?”

“¿Vamos a respetar la libertad académica o no?”, se involucró López Murphy, y continuó: “Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran”.

“Proponemos que la charla se haga acá, así es visible a los estudiantes que pasa y no que se escondan en el salón”, reprochó el joven.

“Pero si no nos vamos a esconder, ¿usted me vio esconderme alguna vez?”, preguntó el parlamentario.

“Sí, desde el 2001 se está escondiendo”, apuntó el militante.

“No es verdad, no es verdad”, reiteró López Murphy, y añadió: “Viajo todos los días en colectivo, como no lo hace jamás ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por la calle sin custodios” .

Tras su charla, a modo de chicana, el parlamentario siguió el cruce por redes y subió una foto junto en la puerta de la facultad con el mensaje: “Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer”.