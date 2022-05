Luis Novaresio sobre Alberto Fernández en el acto por el 25 de mayo: “Cuando lo vi dije: ‘No está bien’”

Luis Novaresio criticó en términos muy duros la actitud del presidente Alberto Fernández que protagonizó un breve show durante la celebración del 25 de mayo en un club de Florencio Varela. “Lo primero que me surgió cuando lo ví es que el Presidente no está ubicado en tiempo y espacio”, dijo el conductor de Buen día Nación durante el pase de su programa con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto a Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Hay una ebullición, un hartazgo y un cansancio que viene por abajo, y el Presidente se pone a cantar en un contexto desfavorable. Alguien le tiene que decir que la inflación del mes que viene no va a ser mucho más baja que el 6%”, consideró Majul, tras comentar el episodio en el que Fernández se puso a entonar la canción “Solo se trata de vivir”, de Litto Nebbia, después de comer locro y subirse a un escenario con una guitarra criolla.

“Desde que Cristina Kirchner le dijo que iba a ser Presidente, Alberto Fernández se desestabilizó emocionalmente. Cuando algo es más grande de lo que podés soportar, ya estás desestabilizado: quiere ser como Néstor Kirchner, pero se equivocó de tiempo y de espacio”, añadió Majul.

"Cuando lo vi dije: 'No está bien'". Novaresio se mostró preocupado por la salud de Alberto Fernández

La performance del Presidente sobre el escenario quedó grabada y no tardó en viralizarse. En el video se puede ver al mandatario entonar las estrofas y tocar una guitarra criolla. “Cuando no tenés autoridad no podés hacer nada más que papelones”, sentenció Plager sobre el video.

“Cuando lo vi dije ‘no está bien’, y lo digo respetuosamente. ¿Por qué no puedo preguntar sobre su salud psicofísica? No lo veo bien al Presidente, extraviado desde ya, lo veo incluso con sobrepeso y con complicaciones físicas. Es difícil ser presidente, tenés que estar organizado físicamente”, describió Novaresio. Y agregó: “Cuando lo vi pensé ‘qué ridículo’. Pero no es lo más grave de lo que pasó ayer, lo más grave fue el Tedeum”.

En este sentido, el periodista de LN+ analizó el discurso del cardenal Mario Poli durante la misa por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana y dijo que resulta “grave” que “el Presidente crea que no pasó nada porque el discurso de Poli fue lavado, es grave que crean que no pasa nada”.

El presidente Alberto Fernández en el acto de Florencio Varela Télam

“Lo grave es que el Gobierno se quedó tranquilo porque piensa que no pasa nada”, insistió. “La Iglesia hace política, el Presidente no tiene palabra y no tiene autoridad, pero es el presidente, y en un momento en el que Poli tiene que dar explicaciones, me parece que hubo un pacto”, agregó Plager.

Alberto Fernández y su gabinete rumbo al Tedeum en la Catedral Metropolitana

Como informó LA NACIÓN, las deudas del cuadro social fueron señaladas por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, quien advirtió que el pan “falta en tantas familias” y llamó a cubrir las necesidades básicas: educación, salud y justicia. El tedeum porteño constituyó la primera aparición pública del cardenal Poli, tras la polémica suscitada a raíz de la auditoría de un organismo del Vaticano, que cuestionó el manejo administrativo de la arquidiócesis a raíz de operaciones inmobiliarias, y su posterior audiencia privada con Francisco, en Roma.

“Porque Poli no me critica entonces no hay problema de inseguridad ni de inflación. Es para salvar las ropas personales. Esto así no funciona”, finalizó Novaresio.