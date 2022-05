La ironía de Eduardo Feinmann y Pablo Rossi sobre el tema que cantó Alberto Fernández

Este miércoles, en el clásico pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en LN+, los periodistas puntualizaron en la participación del presidente Alberto Fernández en un locro que organizó la militancia del Movimiento Evita, en Florencio Varela, con motivo de celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo. En ese sentido, el mandatario nacional aprovechó sus dotes de músico y junto a su guitarra entonó el tema “Solo se trata de vivir” de Litto Nebbia, lo que provocó diferentes puntos de vista de los conductores.

El Presidente cantó y tocó la guitarra en un acto en Florencio Varela

Pablo Rossi metió el primer bocado y le dejó el camino a su colega para que prosiga con su opinión: “Yo intervendría la letra y le pondría ‘solo se trata de sobrevivir’, que es lo único que le queda al hombre de acá al 2023″. A lo que Feinmann continuó: “Es un mensaje político lo que intenta dar Alberto, todo lo que hace tiene un sentido político. Esto es un mensaje para Cristina (Kirchner) como diciendo ‘yo estoy contento, solo se trata de vivir, la paso bien, estoy relanzando el gobierno’”.

Mientras el video se reproducía y se veía a Fernández junto a dirigentes de su partido, Feinmann le quiso encontrar un marco teórico a ese momento: “Vine pensando en la palabra que le cabe al Presidente en estos momentos. Ante tanta zozobra en la sociedad, donde la gente pasa pobreza, él debería tener recato, una palabra poco usada”.

Sobre el término escogido, argumentó su elección y detalló sus significados: “Recato tiene dos significados. El primero es cautela y reserva. Indudablemente, no la tiene. La otra es honestidad y modestia. Tampoco la tiene. Son cuatro cosas en una palabra que el Presidente no tiene”.

Para finalizar con su participación, el conductor de El Noticiero de LN+ ahondó nuevamente en el fallo judicial sobre la fiesta de Olivos: “La sociedad viene golpeada en estos últimos días. El fallo del juez (Lino) Mirabelli, que fue una vergüenza y el del fiscal ultra K (Fernando) Domínguez, avalando la compra de una causa, que en definitiva fue eso: ‘¿Cómo lo arreglamos? te doy 3 palos y nos callamos la boca’”.

A la hora de dar su punto de vista y pasar a otro tema, Rossi cerró: “Estoy de acuerdo con vos, la gente no es que no llega a fin de mes, no llega al fin de semana. El clima festivo que se vivía en ese locro era para quienes estaban ahí, para los piqueteros oficialistas, los que manejan la guita sin laburar, estaban celebrando entre ellos”.