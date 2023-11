escuchar

En un análisis que se centró en las debilidades del candidato presidencial Javier Milei para salir del asedio al que lo sometió su contrincante Sergio Massa, Luis Novaresio se manifestó sorprendido por el resultado del debate, que dio como claro ganador al candidato oficialista, ya que, en palabras del conductor de LN+, el ministro de Economía “lució inexplicablemente como una persona capaz de gobernar el país”.

El duelo discursivo entre los dos candidatos a presidir la Nación a partir del 10 de diciembre se realizó anoche en la Facultad de Derecho de la UBA y se transmitió por los principales canales de televisión con niveles de audiencia récord. De acuerdo con el consenso entre los principales analistas, Massa desplegó desde el principio una implacable ofensiva, marcó el ritmo y el fondo de la discusión en casi todos los planos, y, en cambio, Milei no pudo salir de la hábil encerrona a la que el ministro lo condujo, quedándose a la defensiva, debiendo responder cada una de las inquisiciones a las que fue sometido.

“No fue un debate de contenidos sino un debate de emociones, con dos personas en situación de estrés que reaccionan frente a lo que le diga el otro, pero la pregunta es: ¿llegaron los candidatos preparados para hacer un debate y demostrar si pueden ser presidentes?”, indagó Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conduce Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Javier Milei y Sergio Massa se enfrentaron en un debate que dejó más dudas que certezas /TÉLAM GODOY CAMILA/TÉLAM - GODOY CAMILA/TÉLAM

“Mi respuesta es que Massa se preparó y Milei falló estrepitosamente. El debate fue una demostración de que Javier Milei al menos no está preparado para debatir”, argumentó Novaresio, visiblemente sorprendido con el resultado del encuentro en el que el candidato libertario no pudo hacer pie frente a los ataques de Massa, que lo mantuvo casi en todo momento contra las cuerdas.

“El planteo de Sergio Massa fue absolutamente quirúrgico, desnudó a Javier Milei que desperdició su tiempo en contestarle, sometiéndose a Sergio Massa; Milei se sometió la primera parte y no pudo revertirlo, por insuficiencia o porque decidió otra estrategia, no trajo números de inflación, de inseguridad, no habló de Hamas, no dijo que Massa es el jefe del señor Fabián “Conu” Rodríguez, y no habló de la fiesta de Olivos ni del vacunatorio VIP. La pregunta es si no lo hizo porque no estaba preparado o por una estrategia que desconozco”, consideró Novaresio.

“Hubo una enorme diferencia entre ambos, la pretendida soberbia de Sergio Massa resaltó, en pos de una absoluta sumisión de Javier Milei”, dijo el conductor del ciclo +Entrevistas y volvió a preguntar: “¿Está preparado Milei para ejercer la presidencia de la Nación? Claramente, para el debate no lo estaba”.

Último Debate Presidencial 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei Fabián Marelli - LA NACIÓN

“Que Massa se haya lucido inexplicablemente (como estadista), el mismo que es el ministro del 300 % de inflación, de la inseguridad, el de La Cámpora, del espionaje… Que haya lucido como una persona capaz de gobernar el país se lo debemos a Javier Milei que no logró interpelarlo ni una vez. La pregunta es si Milei no supo hacerlo o no quiso hacerlo”, subrayó.

Y, sobre el final, hizo una aclaración: “Para que quede claro desde el lugar que opino, Sergio Massa es el peor jefe de gabinete, el peor ministro de Economía y el peor presidente de facto desde el retorno de la democracia”, finalizó.