Los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa jugaron sus fichas finales en el debate previo al balotaje del 19 de noviembre y Ernesto Tenembaum realizó un exhaustivo análisis sobre el desempeño de ambos contendientes, con un saldo a favor del postulante oficialista. “Muy lindo todo lo que dijo Massa, si no supiera quién es”, sentenció el periodista y añadió que, al candidato libertario, lo vio “titubeante, temeroso, nervioso”.

“Massa es un tipo muy profesional y frío, que no se hace cargo de la realidad en la cual él fue parte”, dijo el conductor de Radio con Vos y comentó que hubo un pasaje del duelo entre ambos candidatos que no le “gustó nada”, y fue cuando el ministro de Economía “le tira con propiedades (que tendría) la familia (de Milei) en el exterior, porque no era parte del debate; es un tiro realmente muy bajo”.

En ese sentido, consideró que vio el duelo discursivo realizado en la Facultad de Derecho de la UBA como una pelea “entre dos males” y volvió a tomar partido por “el mal” menor: “Yo ya dije qué mal prefiero de los dos, porque con uno (Milei) me parece que vamos a una tragedia, pero en todo caso esa es mi opinión”.

Último Debate Presidencial 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei Fabián Marelli - LA NACIÓN

De esta manera, el periodista afirmó haber visto “fragilidades” tanto en Milei como en Massa. Mientras el postulante oficialista “no explica por qué estamos así”, su contrincante dice “apóyenme porque soy el cambio, aunque no entiendo un car***o de lo que tengo que hacer; es decir, es como ponerme a mí a manejar los controladores aéreos de un aeropuerto: voy a hacer que choquen los aviones”.

En este punto, Tenembaum afirmó que, si bien la mayoría de los analistas políticos y medios de comunicación que cubrieron el debate dieron como claro ganador a Sergio Massa, “me cuesta saber quién ganó y quién perdió”. “Por ejemplo, cuando Massa arrinconaba a Milei, ¿ganaba o perdía?”, se preguntó y recordó los momentos en los que el funcionario “le tiró con mil cosas y Milei quedaba trastabillando todo el tiempo”. E insistió: “Ahora, ¿eso mostraba a un Milei que trastabillaba o a un Massa muy agresivo? ¿La gente aprueba o rechaza al Massa agresivo? No lo sé”, planteó.

La opinión de Tenembaum sobre el debate presidencial rumbo al balotaje: “Salí desanimado”

“En el fondo de la cuestión, cuando terminó el debate salí desanimado, porque ves las fragilidades de los dos, y ves que son fragilidades importantes. Y si hubiera estado Patricia Bullrich, veríamos las fragilidades de los tres”, afirmó Tenembaum. “Son candidatos que, por lo menos a mí, no me generan como mucho entusiasmo, mucha pasión, no me generan ningún sueño; me da la sensación de que Massa podría manejarla un poco mejor, pero tampoco, después de lo que vimos este año, demasiado mejor, entonces me dejó eso”, agregó.

Sergio Massa y Javier Milei protagonizaron el debate previo al balotaje este domingo Archivo

“Después, cuando fue sedimentando, mi sensación fue que hay uno que dio la impresión de que tiene algo más de sapiencia en el arte de gobernar que el otro. Y eso, para un indeciso, en algún momento, dice, che, ¿quién va a manejar este país? ¿Este o este?”.

Sin embargo, el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (FM 89.9) marcó un punto clave. “Lo que pasa es que si la gente está con bronca y quiere un cambio, bueno, a veces se votan cambios que son saltos al vacío, y entonces puede ganar Milei con su fragilidad. Milei, en algún lugar, en su fragilidad, era más humano que Massa”, subrayó.

“Massa por momentos parecía un robotito. Y Milei era un tipo titubeante, temeroso, nervioso, que ponía caras raras; que de repente, esa cara que pone cuando le da gracia, y hace una sonrisa que es muy extraña”, concluyó.

