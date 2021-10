Cristina Pérez: “Declararon el Día del Kimchi en el Senado, deberían declarar el Año de la Polenta”

En el editorial de su programa Confesiones en la noche (Radio Mitre), Cristina Pérez fustigó el manejo de la crisis económica por parte del Gobierno. Tomando en cuenta que en los primeros seis meses de 2021 la pobreza fue del 40,6 por ciento y que afecta a más de 18,5 millones de personas, la periodista sostuvo que esos datos forman parte de una “política pobrista” concebida por el kirchnerismo.

“Comedores con polenta y planes en vez de trabajo: ese es el modelo k. Y no solo no lo reconocen, buscan profundizarlo, mientras intentan con descaro disimular que fueron sus autores intelectuales. Porque eso indican las medidas con las que convierten cada día más a la economía argentina en una anti-economía”, describió Cristina Pérez en el comienzo de su programa radial de este jueves.

De acuerdo con Pérez, tras la derrota en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) que el peronismo unido sufrió en 17 provincias, el kirchnerismo ha puesto en marcha un cambio en su discurso, pero manteniendo en esencia sus ideas de base. “No contaban con que los pobres no quieren ser pobres. No contaban con que en el camino algo cambiaría y tuvieron que salir a recalcular el relato después de las elecciones. Porque lo que cambiaron es el cuento, no el plan”, aseveró.

La conductora de Confesiones en la noche analizó que para intentar despegarse del uso masivo de planes sociales, desde el Gobierno buscaron utilizar a la gestión de Mauricio Macri como chivo expiatorio. Sin éxito en su intento de deslindar responsabilidades, el Gobierno ahora busca que se apruebe un proyecto de ley que cambie planes por trabajo. “¿Alguien puede explicar de qué sirve la ley que cambia planes por trabajo si no hay trabajo, si no existe el mínimo incentivo para invertir, producir, innovar y, ergo, dar laburo? Si acaso les importara que los planes deriven virtuosamente en empleos, no hubieran cancelado la obligatoriedad del secundario y el control de que se cumpla como condición a cambio de recibir un beneficio.”, señaló Pérez.

El exministro de Salud bonaerense y candidato a diputado nacional Daniel Gollán había asegurado que la sociedad habría digerido mejor las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos con una mejor situación económica. Retomando la frase del hombre cercano a Cristina Kirchner, Pérez sostuvo que, en realidad, el kirchnerismo hace un uso político de los que menos tienen. “Todo en el mismo acto en que ejecutaban el ‘Plan Gollán de la platita’: ofrecer nuevas jubilaciones sin aportes en un sistema que no da más, emitir irresponsablemente y repartir de todo. Hoy se enteran, entre otras cosas, de que los pobres no quieren ser pobres. El kirchnerismo ama la pobreza, por eso la cristaliza. El kirchnerismo ama la pobreza pero no a los pobres. Si no querría sacarlos de allí y sin embargo los condena”, sentenció.

Editorial Cristina Pérez del jueves 7 de octubre de 2021 - Fuente: Radio Mitre

La periodista sostuvo que un 25 por ciento de la población argentina depende de estos centros para poder alimentarse. “Es difícil registrar la cantidad de comedores que existen en el país. Muchos dependen del Estado, otros existen gracias a la tarea de la iglesia y otros, como en 2001, son iniciativas privadas de gente conmovedora. Se calcula que hay unos 14 mil en todo el país. Pero al agregar viandas que se reparten para llevar a las casas y la comida que aportan las escuelas los números se multiplican. Según [la ONG] Akamasoa Argentina, 1 de cada 4 argentinos se alimenta gracias a un comedor”, enumeró.

Sobre el final de su editorial, Pérez arremetió con una de las primeras medidas sancionadas en el retorno de las sesiones presenciales. “Declararon el Día del Kimchi en el Senado, deberían declarar el Año de la Polenta. Porque con eso inundan las mesas de los pobres a los que dejaron sin trabajo. Y saben que esto pasa. Y ahí es donde todo se vuelve aún más mucho más abominable”, concluyó.