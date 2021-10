Una docente entrerriana corrigió las pruebas de sus alumnos con memes y se volvió viral

Una profesora decidió convertir la instancia de calificación en una actividad entretenida para sus estudiantes y, en lugar de usar números del 1 al 10, decidió utilizar memes. Daiana Amores, de 25 años, tomó un examen de biología y decidió contar su original iniciativa en TikTok. Si bien muchos usuarios celebraron su iniciativa, no faltaron quienes la criticaron.

“Corrigiendo las pruebas de mis alumnos con memes, para más placer”, bromeó la mujer. El video que rápidamente se viralizó, generó un fuerte debate: mientras que algunos consideran que se trata de una idea interesante que puede incentivar a los alumnos, otros creen que es necesario continuar calificándolos de la manera tradicional.

Amores es una oriunda de Concordia, Entre Ríos. En TikTok, los usuarios la convirtieron en tendencia por su particular iniciativa de calificar los exámenes de los adolescentes con los memes del momento.

Desde su cuenta personal, Daiana mostró la devolución que hizo a sus alumnos. “Dice la profe que estudien esto porque la próxima les pone cero”, señala una de las imágenes que usó para desaprobar a un estudiante. En otro, el Señor Burns de Los Simpson lanza su latiguillo: “¡Excelente!”. Según explicó la mujer, su intención es incentivar a quienes tienen bajas calificaciones y sumar un poco de humor a una situación de por sí puede resultar estresante.

En las redes sociales, los usuarios tuvieron apreciaciones muy distintas sobre la idea de Amores: hubo quienes señalaron que se trató de una devolución original y constructiva, pero los que la criticaron por quitarle seriedad a sus tareas como educadora.

“La idea surge porque quería que las devoluciones sean tomadas de una manera más divertida y no con tanto nerviosismo o frustración”, contó la docente en diálogo con Cadena 3. “Es muy lindo regalarles ese momento de felicidad y generar un pequeño cambio para que vean la importancia de la evaluación, que no tiene que ser tomado negativamente”, agregó.

Además, consideró que su idea fue incluso un momento de distensión para ella. “Corregir es la parte más horrible del trabajo docente. Precisamente por eso, le busqué esta vuelta de tuerca para que sea agradable también para mí”, comentó.

De todos modos, Amores explicó que, a pesar de haber cambiado la forma en la que presentó sus notas, todo lo demás continúa tal cual se planteó desde la escuela en la que trabaja. “La exigencia, el desarrollo de contenido y todo eso es como cualquier otro profe. Hasta me atrevo a decir que estas cosas me ayudan a generar un vínculo con los chicos que me permite exigirles un poco más”, cerró.

Este viernes, desde su cuenta de Twitter, la docente dejó un mensaje que recibió miles de likes: “Sí, soy Daiana Amores, la profe que corrige con memes”. De esta manera se trasladó de red social y recibió cientos de comentarios.

La docente se hizo eco de las repercusiones por sus correcciones con memes (Foto: Captura Twitter/@dai_a06)

“Sos una genia. Trabajé como docente muchos años. Solía usar sellitos con caritas. A los alumnos les encantaba. Todo lo que pueda hacer del aprendizaje una experiencia divertida es mucho más efectivo”, le expresó una usuaria, felicitándola por su iniciativa.