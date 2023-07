Marcelo Longobardi cuestionó a la Justicia por autorizar al hombre que asesinó a José Luis Cabezas a ejercer como abogado

escuchar

La Justicia autorizó al hombre que mató a José Luis Cabezas a ejercer como abogado y Marcelo Longobardi salió a criticar la resolución en términos muy duros. “Me llena de estupor”, dijo el periodista. “Es como mínimo un escándalo y una falta de respeto a la memoria de un cronista asesinado de una manera espantosa”, añadió.

Se trata del expolicía bonaerense Gustavo Prellezo, quien le disparó dos tiros en la nuca a Cabezas, cuando el fotógrafo se encontraba arrodillado y esposado, el 25 de enero de 1997, luego de que el reportero gráfico de la revista Noticias de la editorial Perfil fuera secuestrado al salir de una fiesta en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar.

Longobardi criticó que la Justicia haya autorizado al asesino de Cabezas a ejercer como abogado

De acuerdo con la reconstrucción del caso que conmocionó a la Argentina y terminó con el suicidio del autor intelectual del asesinato, el empresario Alfredo Yabrán, el reportero gráfico fue secuestrado por la llamada “Banda de Los Horneros” en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevado hasta una cava en un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos tiros en la cabeza; el cadáver fue hallado horas después, carbonizado, dentro del Ford Fiesta que el reportero y su compañero, Gabriel Michi, usaban para trasladarse mientras trabajaban en la cobertura de la temporada de verano en la Costa Atlántica.

Yabrán paseando por la playa de Pinamar; la fotografía de José Luis Cabezas que dio a conocer el rostro del poderoso empresario

Como publicó LA NACION, la Justicia determinó que Yabrán fue el autor intelectual “mediato” del crimen de Cabezas, quien casi un año antes le había tomado una foto en la playa, y su jefe de custodia, el exsargento del Ejército Argentino, Gregorio Ríos, fue el autor ideológico “inmediato” del homicidio. En el juicio, Prellezo fue condenado a prisión perpetua como “autor material”.

Este último, estudió abogacía en la cárcel y en 2010 le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud. Recibido en 2020, un fallo del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) lo excluyó de la matrícula. Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó esa decisión este miércoles por la tarde, autorizándolo a ejercer como abogado.

La indignación de Longobardi con la Justicia por habilitar al hombre que mató a Cabezas a ejercer como abogado

“El asunto ha tenido poca repercusión, pero a mí me llenó de estupor; el crimen de Cabezas fue un antes y un después en la Argentina. Y la Argentina es un país que ni siquiera respeta esa clase de acontecimientos con la gravedad del tema, porque prenderle fuego al fotógrafo de una revista no es un asunto cualquiera. Fue el ataque más grave a la libertad de expresión que yo he visto desde que ejerzo el periodismo”, dijo Longobardi.

“El señor Gustavo Prellezo, el responsable de la muerte de Cabezas, estudió Derecho en la cárcel y ayer la Justicia lo autorizó a ejercer como abogado. Esto es mínimo un escándalo, una falta de respeto a la memoria de un cronista asesinado de la manera más espantosa que hemos visto, si es que importa el modo en que es asesinada la gente”, añadió el conductor de Radio Rivadavia (AM630).

Y finalizó: “Es una locura que el tipo que mató ejerza como abogado y disfrute de su libertad; estos son los estándares morales con los que se maneja la vida pública Argentina”.

LA NACION