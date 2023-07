Luis Novaresio cuestionó a Sergio Massa por citar a Favaloro para responder a una crítica de Horacio Rodríguez Larreta: “Espero que se retracte”

escuchar

Luis Novaresio cuestionó en términos muy duros a Sergio Massa por adjudicar de manera indirecta la muerte del cirujano René Favaloro a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que por ese entonces era director de PAMI, la obra social que mantenía una deuda millonaria con la Fundación creada por el famoso médico. “Atribuirle el suicidio de Favaloro a Larreta es de una bajeza propia de una persona que no tiene el menor escrúpulo”, afirmó Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró.

René Favaloro se quitó la vida en la tarde del sábado 29 de julio del año 2000, cuando tenía 77 años y la fundación que aún lleva su nombre atravesaba una crisis financiera que había obligado a instrumentar un plan de ajuste que implicaba despidos y cierre de servicios. Como escribió su biógrafo Pablo Morosi en LA NACION, la deuda que le dispensaban las obras sociales como PAMI y IOMA se había tornado irrecuperable hacia el final del siglo XX, pero cuando Fernando de la Rúa asumió como presidente de la Nación en diciembre de 1999 “Favaloro renovó su esperanza de recibir ayuda y poder cobrar la mayor de sus acreencias, que correspondía al PAMI”. La obra social de los jubilados estaba a cargo de Horacio Rodríguez Larreta quien, “al igual que todos sus antecesores, mantuvo la tesitura de resistirse a convalidar la deuda reclamada por la Fundación debido a la falta de asientos contables para validarla”, reseñó Morosi.

Esta es la razón por la cual se le adjudica maliciosamente la muerte del cirujano a Larreta, dejando de lado las argumentaciones más profundas de su trágica decisión, como hizo el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa cuando le mostraron un video donde Horacio Rodríguez Larreta lo criticaba por considerarlo “la continuación de la inflación”. Apenas terminó de verlo, el ministro respondió con un sarcasmo fuera de lugar, diciendo que “esta semana cumple años Favaloro”, en una obvia alusión a la acusación mitológica de que el jefe de gobierno porteño pudiera haber tenido algo de responsabilidad en la trágica dedición tomada por el eminente cirujano.

“Todos los que hemos pasado por un suicidio cercano, me pasó con un compañero de escuela, ya no somos la misma persona. Los psicólogos y los psiquiatras dicen que el suicidio no se explica por una carta o por un comentario familiar, entonces atribuirle el suicidio de Favaloro a Larreta es de una bajeza propia de una persona que no tiene el menor escrúpulo”, afirmó Novaresio, visiblemente enojado. “Si Sergio Massa dice esto es un desinformado, y si lo sigue haciendo, eso no es campaña sucia, es campaña inmunda”, añadió.

En este sentido, el también conductor del ciclo +Entrevistas por la pantalla de LN+ sostuvo que “a Larreta se le pueden achacar muchas cosas, pero tirarle por la cabeza el suicidio de una persona es de una bajeza grande”. En este punto, intervino Luis Majul, para quien “el que pega debajo del cinturón, ¿no es el que está perdiendo?”.

“El que pega debajo del cinturón es porque gobierna debajo del cinturón. Y el que se atreve a tirarte un suicidio por la cabeza a alguien, se atreve a cualquier cosa. Yo espero que Massa se retracte”, finalizó Novaresio.

