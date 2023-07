Luis Novaresio recordó el día que Virginia Gallardo le hizo una propuesta económica en vivo a Axel Kicillof: “Lo descolocó”

escuchar

El impacto electoral de los nuevos créditos para jubilados y pensionados a tasas subsidiadas por un monto de hasta $400.000 fue analizado por los periodistas de LN+. El beneficio, anunciado por el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa y otorgado por la Anses, que dirige la camporista Fernanda Raverta, está destinado a todas las personas que forman parte del sistema previsional.

En ese sentido, y después de preguntarse de dónde salía el dinero para otorgar esos préstamos, Luis Novaresio recordó el incómodo momento que vivió el exministro de Economía y por entonces candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof durante su participación en Polémica en el Bar (América TV), cuando Virginia Gallardo le hizo una propuesta sobre la emisión monetaria que lo dejó sin palabras.

Luis Novaresio recordó cuando Virginia Gallardo le hizo una propuesta a Axel Kicillof

“El jubilado que tome el crédito de Anses probablemente sea para pagar deudas, porque está humillado pidiéndole dinero a sus hijos. La verdad que es de un nivel de demagogia berreta. El jubilado va a usar el dinero para pagar deuda o para comprar medicamentos”, dijo Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Sergio Massa y Fernanda Raverta durante el anuncio para jubilados

El préstamo a tasas negativas respecto de la inflación “va a impactar fuertemente en los jubilados”, afirmó Majul y dijo que el spot de campaña de Sergio Massa donde acusa a Patricia Bullrich y Javier Milei de querer eliminar el PAMI “está bien hecho y no hay que subestimarlo”. Además, sostuvo que estos préstamos “sirven para incentivar el turismo en medio de una economía con profunda recesión”.

En este punto, Novaresio quiso saber sobre el origen de los fondos para estos préstamos, y ante la respuesta de que era dinero proveniente de la Anses, recordó la propuesta que le hizo la panelista, que saltó a la fama por su romance con Ricardo Fort, al precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Hagamos como dijo la gran Virginia Gallardo, ¿se acuerdan cuando estuvo con Kicillof en Polémica en el Bar? ‘Si emitir no genera inflación, ¿por qué no emitimos y pagamos todo?’”.

En esa oportunidad, Kicillof no respondió la pregunta y se justificó en una charla posterior con María O’Donnell: “Estoy dispuesto a discutirlo el día que quiera. Mi tesis doctoral es sobre el monetarismo y la inflación, di clases de Macroeconomía, tengo para decir un montón, pero no me parecía la mesa de Polémica en el bar para responder”.

“Ella dijo ‘eliminemos los impuestos y compensamos todo con emisión, total es gratis’”, recordó Marina Calabró. “Una genia Gallardo, la verdad, lo descolocó a Axel Kicillof”, celebró Novaresio.

Y enseguida, se puso serio y arremetió contra el ministro y precandidato presidencial de Unión por la Patria: “Que los representantes del peor gobierno de la historia tengan un piso del 30% de intención de voto es irracional. Massa es ministro de este gobierno, Agustín Rossi es el jefe de gabinete, y Wado de Pedro el ministro del interior. Los que están en las listas son los responsables del 140% de inflación”.

LA NACION