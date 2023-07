Luis Novaresio habló del ataque en redes a Carla Peterson por su crítica a Franco Rinaldi: “No fue un tema menor”

escuchar

Luis Novaresio salió en defensa de la actriz Carla Peterson, quien cuestionó las expresiones discriminatorias del precandidato a legislador porteño Franco Rinaldi y recibió un violento ataque en la red social Twitter. “No hay que naturalizar este tipo de ataques”, dijo el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8 am que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Después de que Rinaldi pidiera disculpas por discriminar al colectivo gay y a los habitantes del Barrio 31, Peterson, que además de una célebre actriz argentina es la esposa del senador y precandidato a jefe de gobierno porteño Martín Lousteau, se sumó a la controversia: “No es cancelación. Tampoco una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión”, expresó la protagonista de Blondi.

Luis Novaresio habló del ataque en redes a Carla Peterson por su crítica a Franco Rinaldi

Apenas habían pasado unos minutos del mensaje y la actriz, de 49 años, ya se había convertido en tendencia en Twitter con cientos de mensajes que criticaban su opinión de manera violenta. El tuit superó las 290.000 visualizaciones, recogió cientos de respuestas, casi mil “me gustas” y varios retuits. Poco después, Peterson tomó una drástica decisión: borró el tuit original, realizó una fuerte crítica a los usuarios de esa red social y optó por poner privada su cuenta. “Me había olvidado de lo violento que es este lugar. Chau. Saludos”, escribió.

Uno de los tuits de Carla Peterson

“Esto no hay que naturalizarlo. El otro día nuestra compañera Débora Plager tuvo una intervención en el programa de Alfredo Leuco por este tema con Fernando Iglesias que fue notable, y la ligó fuerte también, pero ya está más curtida”, recordó Novaresio y añadió: “No quiero dejarlo pasar, me parece que no hay que naturalizar lo que está mal”.

Como publicó LA NACION, apenas trascendieron los videos de Rinaldi con las manifestaciones discriminatorias, que, según él fueron “un stand up” de su “vida anterior”, varias personas salieron a cuestionar sus dichos, entre ellas las periodistas de LN+, Marina Calabró y Plager. Inmediatamente después, también recibieron un “ataque coordinado” en las redes sociales.

“Comparto lo que dice Luis, pero lo que pasa es que a veces no querés pisar el palito de darle una entidad que no tiene. Cuando el comentario es genuino y respetuoso recontra vale, pero cuando es orquestado… qué se yo. Además, como no tengo Twitter, me entero por los amigos. Lo que me pasó a mí, me enteré por una columna de Ernesto Tenembaum. No hay que enojarse porque te cargás de algo que no suma”, reconoció Calabró.

“¿Sabés que pasa? La violencia verbal precede a otro tipo de violencia y mucha gente sufre. Cuando hay discriminación, hay gente que sufre, la pasa mal e incluso se quita la vida. por eso me parece que no fue un tema menor y esto sigue”, finalizó Novaresio.

LA NACION