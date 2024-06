María Eugenia Vidal cuestionó a Axel Kicillof de estar enfocado en su “campaña presidencial” en lugar de dar respuestas a los bonaerenses

Escuchar

La diputada María Eugenia Vidal cuestionó con dureza al gobernador Axel Kicillof de estar abocado a su campaña presidencial, en lugar de dar respuesta a los problemas de los bonaerenses. “Está construyendo su campaña desde el día uno de gestión”, dijo la exgobernadora al analizar el discurso del funcionario.

Invitada a Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, Vidal sostuvo que los bonaerenses hoy “tienen miedo porque la inseguridad ha ido avanzando cada vez más, cada vez se vende más droga y es cada vez peor”. Y dijo: “Mientras el gobernador intenta construir su ambición o futuro político, que tiene todo el derecho de hacerlo, antes que nada tiene una responsabilidad por la cual lo votaron los bonaerenses hace muy poco tiempo. Esperan respuestas”.

Quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019 planteó que el kirchnerismo tiene “una necesidad de reivindicación”. Y argumentó: “Cuando vos gestionás bien y estás cerca, no necesitás ningún discurso que te reivindique. La realidad te reivindica. Me parece que el gobernador está buscando en el discurso lo que no encuentra en la realidad, que es bonaerenses agradecidos con su gestión”.

“La mitad de los pobres de la Argentina viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, es una provincia muy difícil que necesita reformas profundas”, dijo. Y relató: “Le pregunto a los bonaerenses qué recuerdan del primer mandato de Axel, y muchas veces me encuentro con nada. Y no me da ninguna satisfacción”. Consultada sobre por qué entonces considera que Kicillof fue reelecto en la provincia, planteó: “Porque todavía los aparatos importan y pesan y porque también el voto antikirchnerista fue dividido”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof Marcelo Manera

Consultada sobre los alimentos acopiados que provocó la reacción del gobierno, Vidal opinó sobre la gestión de Sandra Pettovello y celebró algunas de las políticas que se llevan adelante desde el Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, pidió que el Estado de respuesta a los cinco millones de indigentes que no llegan a cubrir una canasta básica alimentaria. “El que no come no puede esperar la auditoría”, dijo.

“Me pasó como gobernadora que di una pelea contra la policía corrupta, pero al mismo tiempo todos los días se seguían cometiendo delitos y necesitábamos que la policía cuidara a la gente. En este caso, creo que se ha dado una pelea correcta. Y está bien visibilizada. Si hay algo que privatizó el kirchnerismo fue la política social, delegándola en organizaciones sin control, que no habían sido elegidas por nadie porque no se habían sometido a ninguna elección democrática, el manejo de los recursos del Estado. Los argentinos necesitábamos esa transparencia”, dijo. Y planteó: “Mientras tanto hay cinco millones de indigentes en la Argentina, legado del kirchnerismo, que no llegan a cumplir una canasta básica alimentaria y que necesita que el Estado esté ahí garantizando que coma. Hay que hacer las dos cosas”.

Por último, le dedicó un halago al Presidente Javier Milei. “Ha sido una bofetada al sistema político. Una bofetada muy bien dada”. “La política se había convertido en un circo. Los políticos dábamos funciones para nosotros mismos y los argentinos estaban fuera de la carpa. El presidente no solamente vio eso sino que lo supo representar”. Aunque advirtió: “Le queda un camino difícil”. Y le envió un consejo al mandatario: ”Hay que salir de la jaula de oro, Olivos, los autos, las comitivas, son jaulas que alejan de la realidad”.

