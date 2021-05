María Eugenia Vidal: “Dijeron que el asado iba a volver y hoy los niveles de hambre son mucho mayores que en 2019″

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal participó esta noche de una entrevista en Comunidad de Negocios, por LN+, opinó sobre las últimas medidas del Gobierno y criticó la gestión del oficialismo durante la pandemia.

“Este es un Gobierno que no logra dar respuesta a lo que los argentinos más necesitan: las vacunas. Si hoy estamos encerrados es porque no hubo vacunas antes del invierno. Esta es la realidad. Hoy gobernar es conseguir la vacuna y que llegue y que se aplique”, comenzó Vidal. Y continuó: “Tenemos que tener una economía, un plan y un rumbo consistente al que mantuvieron en campaña. Donde dijeron que el asado iba a volver, que íbamos a volver a tener trabajo -mucho más del que se había conseguido- que no iba a haber más hambre, que no iba a haber más división y que los jubilados iban a cobrar mejor. Todo eso todavía no se cumplió y en muchos casos empeoró”.

“Hicieron campaña diciendo que el hambre era escandalosa en la Argentina y hoy los niveles de hambre son mucho mayores que en diciembre de 2019″, le dijo Vidal a José Del Rio.

En esta línea, la exgobernadora pidió autocrítica al Gobierno y sostuvo que desde Juntos por el Cambio sí se realizó una mirada en perspectiva de los aciertos y errores de gestión, luego de perder las elecciones en 2019. “Me gustaría ver que el oficialismo tenga autocrítica sincera y honesta sobre el manejo de esta pandemia y sobre las cosas que se hicieron mal, porque lo haría mucho más creíble para que los argentinos lo acompañáramos en lo que viene”, dijo.

Vidal, en LN+

Y cuestionó: “¿El Frente de todos hizo su autocrítica después de perder en el 2015? Cuando nos dijeron que iban a volver mejores, ¿eso pasó? Cuando nos dijeron que iban a terminar con las divisiones y con el hambre. ¿Se cumplió? ¿Hubo aprendizaje? Hoy hay más autoritarismo, no veo reflexión sobre eso sino interna, descalificaciones entre ellos y no veo que sea lo que los argentinos están esperando”.

Las críticas de Vidal a Baradel

Vidal también criticó la pasividad de algunos gremios docentes por la falta de presencialidad y la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. “A mí me parece muy bien que [Roberto] Baradel haya peleado, durante toda mi gestión, para que los docentes no perdieran frente a la inflación. Pero los docentes perdieron el año pasado frente a la inflación y este año está perdiendo. Cuando uno defiende la educación pública la defiende siempre. Si uno defiende la educación pública no puede defender una escuela cerrada”, criticó.

La exgobernadora apuntó en ese sentido que está demostrado que la presencialidad no es lo que provoca aumento en los contagios. “Vimos un informe con Soledad Acuña [la ministra porteña de Educación] que muestra que el contagio fue del 1,6% y de ese total, el 90 por ciento se contagió fuera de la esccuela”, afirmó.

Asimismo, analizó la situación de los argentinos, luego de un año complejo y consideró que es momento “de ocuparse de la gente”. Por este motivo, también, evitó hablar de posibles candidaturas y de su futuro político. “No creo que se trate de ocupar espacios, se trata de hacer. Hoy lo último que le interesa a un argentino que tuvo que encerrarse ayer en su casa, que está angustiado, que tiene miedo de enfermarse, que espera que le llegue la dosis a su padre o a su abuelo... Bueno, creo que lo último que le importa es qué voy a hacer yo, si me voy a presentar, o quién quiere ser gobernador o quien quiere ser presidente en 2023. Estas cosas son las que hacen que la política se sienta a veces tan lejana a la gente, y yo no quiero ser parte de eso. No creo que este sea el momento. Hace poco se atrasó la elección, hay tiempo hasta el 24 de julio para definir candidatos”.

En otro momento de la entrevista, Vidal reconoció el IFE como una decisión acertada dentro del oficialismo. Pero, opinó que el Repro no es el camino”. “Creo que hoy no se está asistiendo esas personas que ya no saben más que hacer”, observó.

