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Esta es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo

Un informe internacional analizó miles de trayectos y aeropuertos; según se informó en LN+, una conexión corta en Sudamérica encabeza el ranking por una combinación de factores naturales

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Según un análisis, que evaluó más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos de todo el mundo, la Argentina tiene la ruta más turbulenta del planeta
Según un análisis, que evaluó más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos de todo el mundo, la Argentina tiene la ruta más turbulenta del planeta

Viajar en avión implica atravesar tres momentos clave que suelen generar mayor tensión entre los pasajeros: el despegue, el aterrizaje y las turbulencias. Pese a que se trata de fenómenos habituales y previstos por la aviación comercial, un reciente informe hizo hincapié en cuáles son las rutas donde esas sacudidas se sienten con mayor intensidad.

Según un análisis que evaluó más de 10.000 vuelos y 550 aeropuertos de todo el mundo, la ruta más turbulenta del planeta es la que une Santiago de Chile con Mendoza. Se trata de un trayecto corto, de apenas 196 kilómetros, con una duración promedio de 60 minutos, pero que concentra condiciones atmosféricas especialmente complejas.

La ruta de vuelo mas turbulenta del mundo
La ruta de vuelo mas turbulenta del mundo

Por qué Santiago-Mendoza encabeza el ranking

El estudio le asignó a este vuelo un índice de turbulencia de 22,9 sobre 100, el más alto del relevamiento. La explicación está en una combinación de factores que confluyen en esa región: vientos intensos, variaciones térmicas, cambios de presión y la proximidad inmediata de la cordillera de los Andes.

Las rutas con más turbulencias del mundo.
Las rutas con más turbulencias del mundo.Turbli.

La presencia del macizo montañoso genera corrientes de aire irregulares y movimientos verticales que suelen sentirse con fuerza dentro de la cabina. A esto se suma el contraste entre masas de aire frío y caliente, que potencia la inestabilidad.

El mapa de las turbulencias en el mundo
El mapa de las turbulencias en el mundoTurbli

Aunque el dato puede sorprender a los pasajeros, se trata de una ruta bien conocida por pilotos y aerolíneas, que operan con procedimientos específicos para este tipo de trayectos. Las turbulencias, si bien pueden resultar incómodas, no representan un riesgo para la seguridad del vuelo, ya que los aviones y las tripulaciones están preparados para afrontarlas.

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