María Eugenia Vidal: “Lo del Indec fue un error innecesario y genera desconfianza”

María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense y exdiputada nacional, retoma su actividad tras algunas semanas de descanso. En un café con el frente color amarillo, donde es habitué, y lejos de su banca en el Congreso, mantiene su apoyo a La Libertad Avanza (LLA) en cuanto a cambios estructurales. “Ojalá que la reforma laboral se sancione en estos días”, dice la dirigente de Pro, hoy monotributista dedicada a la consultoría privada y a la docencia después de 25 años en el sector público.

Por otra parte, expresa desconfianza en el Gobierno por el atraso en la nueva metodología para medir la inflación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): “Las explicaciones no quedaron claras”. Además, critica la creación de la Oficina de Respuesta para juzgar a la prensa al decir que “no se puede gobernar con una sola verdad” y defiende a Ian Moche, el niño con autismo atacado por la gestión libertaria.

Vidal llega puntual, y se sienta en la cabecera de una mesa grande. A su costado deja una cartera de cuerina y un saco rojo. Pide agua sin gas, desvía la mirada a la vidriera y le sonríe a una madre y su hija que la saludan del otro lado.

— ¿A qué se dedica hoy?

— Estoy trabajando con el sector privado: me puse mi propia consultora cuando dejé el Congreso, trabajo asesorando empresas. Hace ya varios años que doy clases en la universidad. También en la Fundación Pensar, donde soy presidenta. Ahí trabajamos mucho para la renovación de Pro, para formar nuevos dirigentes. Hoy tenemos un programa con tres universidades: Di Tella, San Andrés y Austral. Esto de preparar equipos es algo que el Pro priorizó mucho y me gusta mucho trabajar en eso también.

— Tiene una pyme, podría decirse...

— Sí, así es. Todavía no tengo personal a cargo, soy yo sola. Es un emprendimiento más que una pyme. Recién estoy arrancando, con todas las dificultades después de 25 años en el sector público, pero me gusta empezar de cero. Creo que es bueno y le pasa a muchas mujeres de mi edad también, ¿no? Aprendo de ellas.

María Eugenia Vidal en la Plaza Francia del barrio porteño de Recoleta Hernan Zenteno - La Nacion

— Entonces, no está en un trabajo en relación de dependencia, ¿es monotributista?

— Sí, estoy inscripta. Facturo mis servicios, no en las dos fundaciones que estoy a “ad honorem”, pero en el resto de mis trabajos sí. Doy charlas también, todavía no arranqué, pero ya tengo algunos pedidos.

— Decía que nunca había estado en relación de dependencia, ¿eso tiene algo que ver con su apoyo a la reforma laboral?

— Yo creo que el rol de Pro ha sido muy claro desde el principio de este Gobierno, que es apoyar lo que le hace bien a la Argentina. Ojalá que la reforma laboral se sancione en estos días, es un gran paso adelante. Realmente creo que es bueno para los trabajadores y para las pymes porque baja impuestos. Además, tiene algunos extras como la declaración de la educación como servicio esencial, que es algo que desde Pro venimos peleando hace muchos años. La ley actual no funciona, tiene 50 años y hace 15 que la Argentina no genera trabajo privado registrado. Hay que cambiar, y dejar de lado discusiones prejuiciosas, estériles y entender que hay que generar nuevas herramientas para que se genere trabajo en el país.

Reunión entre el ministro del interior Diego Santilli y el diputado nacional Cristian Ritondo, donde Pro ratificó su apoyo a la reforma laboral X.com

— Respecto de otras medidas de Gobierno, ¿no siente un poco de incomodidad en el Pro con el caso del Indec, por ejemplo?

— Así como apoyamos lo que significa un avance, también está bien decir con lo que no estamos de acuerdo. Lo del Indec fue un error del Gobierno, un retroceso. Costó mucho recuperar la credibilidad después de Guillermo Moreno, muchos años hasta que los argentinos volvimos a confiar. La inflación y la pobreza no son un números: impactan en la vida de la gente. Las jubilaciones, paritarias, bonos se ajustan por lo que dice el Indec. Entonces, que lo que diga el instituto no sea discutido es muy relevante.

— ¿Estaría de acuerdo con el cambio de la metodología para medir la inflación?

— Nosotros hicimos la encuesta de gasto, que es la base para cambiar la metodología, en el 2018. Nuestro gobierno entendía que había que hacer cambios porque la canasta era vieja. Se miden cosas que ya no son parte del consumo de los argentinos y otras que sí no son medidas. Ese cambio Alberto Fernández no lo hizo. Este Gobierno venía trabajando y sorpresivamente, unos días antes de que se publicara, decidió desechar la metodología. Eso afecta la confianza, la certidumbre y son errores innecesarios cuando se está avanzando en reformas tan estructurales como la laboral.

— Hay una variedad de opiniones en el Pro respecto de los pormenores de la renuncia de Marco Lavagna, ¿no?

— No creo que este sea un tema de quién está al frente del Indec, sino de que el Gobierno cuide la confianza sobre el organismo. Cuando en el PRO decimos que las instituciones importan, este es un buen ejemplo. Cuidar la credibilidad del INDEC es muy importante. Si durante 2 años se formó un nuevo índice, ¿por qué 15 días antes decidís no publicarlo? Las explicaciones no quedaron claras y eso genera desconfianza. Decir que tienen que construir una nueva metodología después de dos años en que el propio gobierno la viene armando es difícil de entender.

Marco Lavagna, ex director del Indec INDEC

— Me comentaba de las dudas en el Pro ante estas medidas. ¿Hay dudas también en la Oficina de Respuesta o en el DNU sobre la SIDE?

— Así como el Pro ha apoyado y va a seguir apoyando todo lo que es estructural y de cambio profundo, sin condiciones y a cambio de nada, también es honesto criticar al Gobierno si hace algo por lo que criticábamos al kirchnerismo. No se puede gobernar con una sola verdad y la intolerancia al que piensa distinto no está bien. Se lo dijimos al kirchnerismo y si vemos que el Gobierno lo hace, también lo tenemos que decir, porque no es bueno para el país. Parte de nuestro rol también es decir cuando algo está mal.

— ¿Considera que el apoyo del Pro termina beneficiando a LLA? Es decir, ¿hay ganancia para el Pro siendo que le competirán al Gobierno el año que viene?

— Hay mucha especulación y esa es la manera más fácil de alejar al votante. El que te vota quiere que hagas lo mejor para él, independientemente de tus costos o beneficios. Eso es lo que Pro viene haciendo, con errores y aciertos. Si gobierna Milei y propone un cambio que tenía que ver con propuestas nuestras, está muy bien. ¿Importa si las cosas son de Macri o de Milei, o importa que eso suceda? Parte del triunfo de Milei tuvo que ver con que la política hace tiempo que dejó de discutir qué era lo mejor para los argentinos. La gente se dio cuenta y por eso buscó a alguien que viniera a romper todo el sistema. Si los que somos parte de la política no comprendemos eso, no entendimos el mensaje.

— Se comenta mucho sobre un candidato outsider en el Pro para el 2027. ¿Ve una intención de querer repetir lo que fue Milei?

— Creo que para la elección del 2027 el Pro tiene que definir un líder, más allá de si es de la política o no. Mauricio Macri, aún antes de hacer política, era un líder. Necesitamos definir un líder, un equipo y una visión de país a lo largo de todo este año, aparte de la discusión del outsider. La tarea de la presidencia es difícil, y no la hace una persona sola. Termina el año y vamos a tener 50 personas jóvenes de menos de 40 años listas para asumir un cargo público en todo el país. Para mí es es un gran aporte a la Argentina: gente preparada. El tiempo pasa rápido y y tenemos que cambiar muchas cosas todavía en Argentina, recién arranca esto.

Mauricio Macri, presidente de Pro @mauriciomacri

— ¿Cree que Macri va a poder tener su segundo tiempo?

— Mauricio es el líder de Pro y está en él la decisión de si quiere ser candidato o no. Una cosa es ser líder y otra es ser candidato. Él sigue siendo líder pero tiene que definir si quiere ser candidato, lo que le corresponde totalmente a él y no a Pro. Primero porque es una decisión personal para empezar. Después probablemente sea una decisión partidaria, pero él tendrá que hacer su elaboración de eso. Pero no tengo duda que tiene oportunidad, si quisiera hacerlo.

— ¿Piensa participar el año que viene para la presidencia de Pro?

— Paso a paso. Hoy estoy muy concentrada en esta nueva etapa de mi vida profesional. Falta mucho tiempo para el 2027 y muchas definiciones previas de Pro, así que no estoy apurada para nada. Si hay algo que no me desespera es es correr por cargos.

— Si vuelve a la política, ¿sería en la Ciudad?

— La Ciudad es mi distrito y mi prioridad es que Pro la gane en 2027, más allá del lugar que me toque a mí. Cada jefe de Gobierno de Pro le ha dado su impronta a la Ciudad y creo que Jorge también se le está dando ahora. Me gusta mucho lo que está haciendo en materia de orden del espacio público, era algo necesario. Las obras de infraestructura que está llevando adelante y las cosas menos visibles, como la renovación de equipamiento hospitalario, en materia educativa. Quiero que el equipo de Pro siga gobernando, no por por un tema de marca, sino porque creo que Pro ha hecho y puede seguir haciendo muy buenas cosas en la Ciudad.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño Mariano Blanc

— ¿Siente que Jorge Macri se está endureciendo respecto de gestiones anteriores?

— Son todos líderes distintos y son contextos diferentes. Si el jefe de Gobierno de Pro de hoy quisiera hacer lo que hizo Mauricio en los primeros dos años, no hubiera entendido nada. Me parece bien que cada que cada jefe de Gobierno le ponga su impronta a la gestión y que se adapte a las demandas que tienen los porteños. Tal vez la demanda de desalojo no era la primera que tenía cuando Mauricio asumió años atrás. Hoy el orden del espacio público y la defensa de la propiedad es un valor y el Gobierno de la Ciudad actúa en consecuencia.

— ¿No responde a una demanda o un discurso propio de LLA? ¿No se está perdiendo una moderación más propia de Pro?

— No siento eso. Siento que había una demanda de orden con los manteros, con la intrusión de la propiedad, que en el fondo no es más que la evidencia de un valor que el Pro siempre defendió: el esfuerzo y el mérito. La Argentina, más allá de la Ciudad, necesita recuperar esta idea de que no es lo mismo hacer las cosas bien que mal, sin que se convierta en una discusión de extremos, de izquierda o de derecha. Si se dedicó durante muchos años, mucho esfuerzo presupuestario a la urbanización de barrios, que me parece bien, es justo que ahora se priorice a la clase media. Yo no lo pongo bajo el tamiz de lo partidario o lo ideológico.

— ¿Qué piensa de las críticas que le hace Horacio Rodríguez Larreta?

— Recorro los barrios semanalmente, me junto con vecinos y hago encuentros con comerciantes y hay un reconocimiento de que la seguridad y la limpieza han mejorado en todos los barrios a dónde voy. Lo importante de un gobierno es registrar el reclamo y mejorarlo. Después están la campañas, pero en la práctica lo que veo y escucho es eso.

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno y legislador porteño Hernan Zenteno - La Nacion

— ¿Cuál sería la estrategia en la Ciudad? ¿Una alianza con LLA, o ampliar Pro y recuperar a Larreta?

— Me parece todo especulación, está muy bien que otros se preparen para asumir. Nosotros trabajamos para gobernar cada día mejor, ese es el mandato que tenemos. No estamos preparándonos para tener un nuevo gobierno, sino haciendo las cosas lo mejor posible. Todavía estamos lejos de discutir en una mesa la estrategia electoral para 2027.

— Con la creación de la Oficina de Respuesta, ya que en su momento estaba el Nodio que usted y muchos de Pro repudiaron públicamente, pero ahora apoyan o callan. ¿Qué le genera eso?

— No me parece bien la iniciativa de la Oficina de Respuesta, más allá de si se lleva recursos o no. LLA como partido político tiene todo el derecho de hacer una página donde quiera decir todo lo que tenga que decir para defenderse y hacer fake news. No creo que sea una tarea del gobierno y si me pareció mal antes, me sigue pareciendo mal ahora. No cambié de opinión.

— ¿Cómo ve a Milei en ese sentido, luego de haber ganado la elección de medio término?

— Valoro mucho, y por eso apoyé como diputada todas las reformas profundas, la valentía de del Gobierno y del Presidente en particular de dar peleas que parecían muy difíciles. La estabilidad, la baja de inflación y la ausencia de déficit son un valor. Son cosas que yo creía muy necesarias en la Argentina y no era tan obvio que se podían hacer. De la misma forma no estoy de acuerdo con la intolerancia y con la agresión al que piensa distinto. Además, creo que la gestión del Gobierno Nacional se puede mejorar. Todavía está pendiente la concesión de miles de kilómetros de ruta que podrían mejorar el sector privado sin que el Estado ponga un peso.

Javier Milei, Presidente de la Nación, y Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires Presidencia

— ¿Eso sería algo para lo que usted define como posmileísmo?

— No lo defino como posmileísmo. Ojalá lo hagan hoy. Las rutas están mal hoy. No hace falta esperar 2 años. Nosotros en la Ley de Bases dimos una autorización para la privatización y concesión de ocho empresas públicas. Todo eso es gasto que se podría transformar en baja de impuestos. En eso no se avanzó. La gestión importa por estas cosas. El Pro va a apoyar la baja de edad de imputabilidad a los 14 años la semana que viene. Una vez que esté la ley, tiene que estar la infraestructura. ¿A dónde van a mandar a los chicos que estén condenados, cuál es el tratamiento, quiénes son los profesionales que lo van a llevar adelante? Más allá de la batalla cultural, después hay que transformar esas ideas en realidad.

— Hablando de batalla cultural, cuénteme de la foto que subió con la remera de Ian Moche...

— Yo a Ian lo conocí hace más de un año. Me vino a ver a mi oficina, sé que había visto a muchos políticos de distintos partidos. Él me quería contar en primera persona qué significaba el autismo en su vida, y qué creía que los políticos teníamos que hacer para ayudar a las personas con su condición. Tuve una muy linda charla con él, aprendí mucho. No entendí por qué el Presidente lo descalificó en su momento y por qué ahora se pone en duda su condición. Subir una foto con su cara fue una manera de mostrarle a un chico, porque es un chico, que no está solo. Hay muchos que creemos en él. Fue una muestra de apoyo.

La foto que María Eugenia Vidal subió a redes sociales en apoyo a Ian Moche Gentileza

— Habla de no estar solo, ¿quién acompañará a Pro de cara al futuro?

— Más allá de que no estén en la Presidencia o no sean gobernadores, ya hay líderes. Soledad Martínez, la intendente de Vicente López, ya es una líder. Martín Yeza, diputado nacional, es un líder. Esteban Allacino, nuestro intendente de Luján de Cuyo, es un líder. Gabriel Pradines, que quiere ser intendente de Guaymallén, también, como Facundo Masoni que es intendente en Viamonte, Córdoba. Ellos ya fueron votados y están demostrando sus capacidades.

— Ignacio Torres, gobernador de Chubut, ¿puede ser un posible candidato para el año que viene?

— A Nacho no lo mencioné, pero sin duda para mí es un líder de renovación que ocupa un lugar importante. De vuelta, como con Mauricio, una eventual candidatura tiene que ser una decisión de él antes de que haya una evaluación partidaria. Nacho está haciendo un gran trabajo en Chubut, la gestión Pro es una buena vidriera de quiénes somos. Nuestros tres gobernadores están haciendo un gran trabajo.

Ignacio "Nacho" Torres, gobernador de Chubut Rodrigo Nespolo

— ¿Qué piensa sobre el rol de Torres en Provincias Unidas?

— El Pro tomó una decisión muy clara en la elección de 2025 en su consejo nacional partidario. Cada distrito eligió su estrategia electoral y por eso hubo 10 provincias donde Pro fue en alianza con LLA y otras 14 donde no. Cada provincia eligió su mejor estrategia electoral y su mejor modo de representación. Así como no cuestiono el acuerdo en la provincia de Buenos Aires tampoco cuestiono que Nacho haya ido en un frente con Provincias Unidas. Él tenía la libertad partidaria de hacerlo.

— Hablando de frentes, cuando dejó su banca hablaba de dar una batalla para que Pro entre en un eventual balotaje contra Milei...

— Yo pongo en duda eso. Creo que el kirchnerismo se está autodestruyendo solo (risas), no necesita que nadie lo empuje. Están todo el día con internas, estuvieron peleándose meses por la presidencia del PJ bonaerense. Cuando miro la provincia de Buenos Aires y sus problemas, me pregunto cómo tiene tiempo el gobernador Axel Kicillof para discutir por una candidatura partidaria. Creo que eso le muestra a la gente que no los están representando, y quedó demostrado con el triunfo electoral en octubre. Yo hoy no veo liderazgo en el kirchnerismo que defina una elección polarizada. Creo que depende de nosotros: tenemos que dejar de mirar al resto y trabajar sobre nosotros, ser la mejor versión de Pro.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Prensa PBA

El fotógrafo la espera afuera a la sombra de los árboles de la plaza Francia, en una tarde que difiere de la vigente ola de calor. Se saca las fotos con el saco puesto, y rápidamente regresa al café. No sería su primer compromiso del día.