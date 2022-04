María Laura Santillán habló de la estrategia con la que Cristina acumuló poder en Santa Cruz: “Tiene impunidad”

Cristina Kirchner ordenó partir en dos el bloque del Frente de Todos en el Senado para ganar un lugar en el Consejo de la Magistratura y desató un gran revuelo político. Con su decisión, el oficialismo tendrá dos bancadas: una integrada por 21 senadores -que cuenta con José Mayans (Formosa) en su lista- denominada bloque Frente Nacional y Popular; y otra denominada Unidad Ciudadana, con 14 senadores dentro de los cuales se encuentra la exvicepresidenta del Frente de Todos, Fernández Sagasti (Mendoza). De esta jugada hablaron María Laura Santillán y Luis Novaresio en el pase de sus programas, en LN+. Allí, la periodista comparó la estrategia de la titular de la Cámara Alta con la gestión kirchnerista en Santa Cruz.

“Te das cuenta que las movidas de la vicepresidenta, que vos llamas muy bien ‘muy poco elegantes’, además tienen una intención de concentrar el poder. Si se concentra el poder, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los funcionarios en Santa Cruz no están ni imputados ni procesados, ninguno de los funcionarios de tantos años”, analizó la conductora de + Noticias.

Novaresio adhirió a sus palabras y coincidió con el análisis de Santillán. “¿Te acordás de Eduardo Sosa? El procurador de la Corte santaruseña. Con tres fallos de la Corte Suprema Nacional de ser repuesto, nunca lo repusieron. Entonces, digo, la concentración del poder se llama autocracia. Después empezamos a buscarle sutileza... no. Cristina cree más en la autocracia”, detalló Novaresio y recordó aquella famosa frase de Kirchner años atrás: “Creen un partido y ganen las elecciones”.

Eduardo Sosa, corrido por el kirchnerismo de su cargo de procurador de Santa Cruz Horacio Córdoba - LA NACION

“Pero así es ella”, afirmó María Laura. “No cree en los tres poderes. Está claro que no cree, lo dijo el otro día que nos hizo pasar este papelón en EuroLat, que no cree en los tres poderes, que de todas maneras el poder está en otro lado; bueno, además de humillar a Alberto Fernández. Pero la cuestión central termina siendo que tiene impunidad para tomar un montón de decisiones porque total a sus funcionarios no se los imputa, no se los procesa, entre otras cosas”, añadió. “Yo pensaba hoy: ¿Qué va a hacer el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa)? ¿Va a avalar esto? Porque esto te quema para toda la vida”, reflexionó también.

Tras escucharla atentamente, Novaresio recordó algunas cosas que se dijeron en su programa y continuó con su análisis. “Primero, no reunamos responsabilidades en Cristina. Sí, claro, es Cristina pero hay 35 senadores que se dejan usar de esta manera, hay un Presidente de la Cámara de Diputados que se cree que con el silencio zafa, hay un jefe de Gabinete, el que venía a hacer no sé qué cosa, Manzur, bancó esto”, desarrolló.

“Banca abierta y literalmente”, coincidió Santillán. Y para terminar con el análisis, la periodista habló de la obligación del oficialismo de pactar con la oposición de cara a futuras votaciones: “Va a necesitar a la oposición porque no tiene mayoría en Diputados”.