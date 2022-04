Jony Viale, sobre el impuesto “inesperado”: “Están tirando demasiado de la cuerda”

Me imagino que estarás harto de pagar impuestos. Bueno, no te quejes tanto... Pensá que en la antigua Roma podrías haber pagado el impuesto a la orina ¿Sabés lo que hacían los romanos? Recogían la orina en las letrinas públicas y la usaban con fines industriales. Claro... el pis era muy apreciado por los curtidores de pieles para adobar los cueros. Entonces... ¿qué hizo el emperador Vespasiano? Gravar a la orina, impuesto a la orina; cuentan los historiadores que Tito, el hijo del emperador lo fue a ver a su despacho y le recriminó: ‘Escuchame una cosa, viejo, no podés poner un impuesto a la orina, la gente se va a enojar’. ¿Qué hizo el emperador romano? Tomó una moneda de oro y le preguntó a su hijo si le molestaba el olor.

Tito respondió: ‘No, para nada. Es una moneda’. Entonces Vespasiano le dijo: ‘Y sin embargo, procede de la orina’. ¿Te das cuenta? El dinero no huele’. “Queremos capturar una parte de la renta inesperada” ¿Cómo se llama esto? El Estado capturándote; el impuesto “Cristina”. Un impuesto hecho solamente para poner contenta a la Reina Batata.

Lo explicamos fácil: ¿Qué le pasa a Cristina? Está enojada con el súbdito que puso porque está haciendo todo mal. “Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer”. Entonces... ¿cómo hacemos para poner contenta a la Reina Batata? Hay algo que no falla nunca: los impuestos. Viste que los reyes y las copias berretas de los reyes siempre aman los impuestos. Porque se excitan exprimiendo al pueblo para mantener sus privilegios ¿Qué hacemos? Inventamos el impuesto a la “renta inesperada”.

Jony Viale apuntó contra la jubilación de Cristina Kirchner Rodrigo Néspolo

Hay una gran frase de Benjamin Franklin: “En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”. La pregunta es: ¿y por casa cómo andamos? ¿Cuándo le toca el turno a la política? ¿Por qué no arrancan ellos dando el ejemplo? Les cuento algunas rentas inesperadas:

Sueldo de Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno: $ 550.000 por mes

Doble pensión vitalicia de Cristina Kirchner: $ 3.600.000

Sueldo de Luana Volnovich, directora del PAMI: $ 600.000

Sueldo de un diputado nacional: $ 357.000

Indemnización para Nacha Guevara: $ 12 millones

Yo creo que ahí tenés bastante renta inesperada. Y si no te gusta, podés pedirle algo de los u$s 4.600.000 atesorados por Florencia Kirchner en cajas de seguridad ¿Te acordás que Cristina contó que dolarizó sus ahorros? Bueno, ahí tenés renta inesperada; ¿Por qué no empiezan por ahí en lugar de seguir estrujando los vacíos bolsillos argentinos?

Patrimonio de Máximo Kirchner: $ 400 millones.

Patrimonio de Juan Manzur: $ 76 millones.

Patrimonio de Wado de Pedro: $ 47 millones.

¿Eso incluye los 900.000 metros cuadrados de los campos en Mercedes? Parece que sí. Patrimonio de Jorge Ferraresi: $ 41 millones. Esto incluye 4 campos en Córdoba, una casa de 651 metros cuadrados en Avellaneda y un terreno para inversión en Avellaneda ¿No era, Ferraresi, que no había que tener terrenos improductivos? Habría que expropiarlo.

El ministro Jorge Ferraresi cuenta con un patrimonio de $41 millones

Lo que te quiero mostrar es que la gente que nos gobierna tiene un montón de renta inesperada ¿Para qué inventan un impuestos por mes? Para mantener esos privilegios. Sin los impuestos colosales que pagamos, ellos no tendrían esos sueldos obscenos, esos patrimonios pornográficos, esos choferes, esas secretarias, esos despachos, esos aviones privados, esa vida de lujo. Yo insisto con algo central que este Gobierno no está viendo: están tirando demasiado de la cuerda, están provocando demasiado a la gente.

¿Te acordás el relojito que te mostré ayer? Vos trabajás hasta las 14.25 para el Estado a cambio de nada; vos trabajás la mitad de tu tiempo para el Estado ¿Qué te devuelve el Estado? Mala educación pública, mala salud pública y mala seguridad pública ¿Qué hacemos entonces Contratamos educación privada, salud privada y seguridad privada ¿Qué le pasa a las empresas en Argentina? Pagan impuestos hasta el 106% de sus ganancias, único en el mundo ¿Qué se le ocurre al gobierno? Poner más impuestos para financiar dos bonitos de $ 9.000.

Pregunto: ¿No será momento de aflojar con los bonos? ¿No será momento de cortar con la limosna? Ojalá la sociedad entienda que un bono de $ 9.000 te da de comer hoy pero te quita la dignidad del mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. En Argentina hace falta que en algún momento la gente recupere la dignidad del trabajo ¿Sabés lo que genera el trabajo? Orgullo, Amor propio, satisfacción, tranquilidad, independencia, autonomía. Saber que te ganaste la plata por tu esfuerzo, por tu sacrificio por tu trabajo, por tu capacidad. Ya lo dijo el Papa Francisco: no se puede vivir de los subsidios.

Tiene razón el Papa Francisco: debería decírselo a su amigo Juan Grabois que vive de los subsidios. Seguramente al Papa le gustará ese viejo refrán chino: “Dale a un hombre un pescado y comerá un día; enséñale a pescar y comerá toda la vida”. El problema es que el kirchnerismo, empezando por Cristina y Alberto, piensan la vida en clave populista ¿Te das cuenta el error conceptual? “Inyectar plata” en el bolsillo. Alberto, ustedes no tienen que inyectar plata; ustedes tienen que educar a los pibes y generar trabajo para que la gente gane su propia plata.

En Argentina hay que recuperar 3 culturas:

Cultura del estudio;

Cultura del esfuerzo;

Cultura del trabajo;

Y ojo con seguir tirando de la cuerda con los impuestos para la Reina Batata ¿Conocés la historia del motín del té? Había una vez un “impuesto al té” que puso la corona británica sobre los colonos en Norteamérica ¿Sabés qué pasó? La gente se hartó ¿Sabés cómo terminó? Con la guerra de la independencia y el nacimiento de Estados Unidos.