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Mundial 2026: cómo evitar las estafas con entradas, viajes, alojamientos y sorteos y cuáles son las modalidades más frecuentes

Magalí Dos Santos, ingeniera informática y especialista en ciberseguridad, advirtió en LN+ sobre el aumento de sitios truchos y publicaciones fraudulentas

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En diálogo con LN+, la ingeniera informática y especialista en ciberseguridad Magalí Dos Santos explicó cuáles son las modalidades más frecuentes y qué precauciones deben tomar quienes planean viajar o asistir a los partidos
En diálogo con LN+, la ingeniera informática y especialista en ciberseguridad Magalí Dos Santos explicó cuáles son las modalidades más frecuentes y qué precauciones deben tomar quienes planean viajar o asistir a los partidosImagen generada con IA

A medida que se acerca el Mundial, crecen también las maniobras de ciberdelincuentes que buscan aprovechar el entusiasmo de los hinchas. Las estafas ya no se limitan a la venta de entradas falsas, sino que también alcanzan a paquetes turísticos, alojamientos y supuestos sorteos vinculados al evento deportivo.

En diálogo con LN+, la ingeniera informática y especialista en ciberseguridad Magalí Dos Santos explicó cuáles son las modalidades más frecuentes y qué precauciones deben tomar quienes planean viajar o asistir a los partidos.

Magali Dos Santos, especialista en ciberseguridad
Magali Dos Santos, especialista en ciberseguridad

Entradas, viajes y alojamientos: los principales blancos de las estafas

Según Dos Santos, en las últimas semanas se multiplicaron los sitios fraudulentos que ofrecen entradas a precios inferiores a los oficiales o ubicaciones preferenciales difíciles de conseguir.

“No solo con las entradas, también con los viajes y con los alojamientos. Se están multiplicando los sitios fraudulentos que ofrecen entradas a menor costo o alojamientos en las ciudades donde se juega el Mundial”, explicó.

La especialista señaló que muchas publicaciones aparecen en redes sociales o plataformas de compraventa y prometen oportunidades únicas. Sin embargo, detrás de esas ofertas suelen esconderse fraudes en los que las víctimas realizan pagos por servicios inexistentes.

“Las personas hacen una transferencia o un pago parcial y ese dinero se pierde. Las entradas, lo mismo: se abonan por entradas que no existen”, advirtió.

Uno de los estadios donde se jugará el Mundial este año
Uno de los estadios donde se jugará el Mundial este añoGoogle Maps

Cómo identificar un sitio falso

Uno de los consejos centrales de la experta es verificar cuidadosamente que la página web utilizada sea la oficial. “Tenemos que estar atentos a que estos sitios sean los oficiales. Muchas veces tienen una letra de más o parecen ser el sitio verdadero porque copian a la perfección el original”, indicó.

Además, recomendó revisar que cuenten con pasarelas de pago reconocidas y seguras antes de ingresar cualquier dato personal o financiero.

Por qué conviene evitar las transferencias

Dos Santos alertó que una de las tácticas más utilizadas por los estafadores es generar una sensación de urgencia para que la víctima transfiera dinero rápidamente.

“Juegan con esto de la urgencia: ‘Si me lo pagás ahora por transferencia, las entradas ya son tuyas’. Esa es una señal de que puede tratarse de una ciberestafa”, sostuvo.

En cambio, recomendó utilizar medios de pago que ofrezcan protección al comprador, como tarjetas de crédito o plataformas reconocidas. “Si la pasarela de pago es habilitada, el pago está protegido y ante cualquier eventualidad se puede iniciar una investigación. Pero cuando se trata de transferencias a billeteras virtuales o billeteras de criptomonedas, ese dinero suele ser difícil de recuperar”, explicó.

Trionda, una réplica gigante del balón oficial de la Copa Mundial 2026 afuera de las oficinas de la FIFA
Trionda, una réplica gigante del balón oficial de la Copa Mundial 2026 afuera de las oficinas de la FIFA Claudio Thoma - Keystone

Sorteos falsos y engaños con inteligencia artificial

Otra modalidad en crecimiento son los supuestos sorteos de entradas, pasajes o estadías completas que circulan principalmente por WhatsApp y redes sociales. La especialista explicó que muchos de estos contenidos utilizan imágenes, videos e incluso voces generadas con inteligencia artificial para aparentar legitimidad.

“Hay que tener cuidado con los anuncios que prometen ganar entradas o viajes al Mundial utilizando imágenes o voces de famosos y jugadores creadas con inteligencia artificial”, cerró.

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