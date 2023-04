Martha Pelloni habló de una “tiranía” en Formosa, del miedo a Gildo Insfrán y sobre la carta que le mandó

escuchar

La monja Martha Pelloni se refirió a la situación social y económica que afronta la Argentina e hizo especial hincapié en la provincia de Formosa, donde denunció que la ciudadanía vive bajo el “sometimiento del régimen de Gildo Insfrán”. En LN+, calificó a su gobierno como “tiránico” y confesó que “la gente le tiene miedo”.

Durante una entrevista con Luis Novaresio, la referente de los derechos de niños y adolescentes apuntó contra el sistema de construcción de viviendas en esa provincia. “Es la forma de tener a los formoseños quietos porque las construyen, pero no son dueños”, denunció. Habló luego de lo que observó cuando estuvo allí.

”Hace no mucho me llevaron a comer unos sanguches a un barrio donde hay viviendas hechas por el gobernador. Esas viviendas, que son 4000, muchas están desocupadas”, dijo en primer lugar. “Quienes no están en esas nuevas casas, viven en una pieza con otras 10 persona. Esas también las entregó Insfrán”, señaló.

La monja Martha Pelloni en +Entrevistas

Junto a ello, se refirió al caso particular de una mujer que fue a ver a su madre enferma a una provincia del sur, se llevó a sus hijos “porque no los podía dejar ahí” y “cuando volvió no tenía vivienda”. “No la dejaron entrar. Le sacaron todo y tiraron sus pertenencias a la tierra y por donde pasan los desagües”, insistió.

A la luz de lo dicho, dejó entrever que “todos dependen de Gildo Insfrán” y remarcó que “la gente le tiene miedo”. Aseguró que la provincia es la identidad de la “no democracia”: “Cuando uno escucha hablar a la gente, piensa que se trata de una tiranía. Someten al formoseño. Es muy fuerte”.

En esa línea, Pelloni contó que le envió una carta al líder formoseño, en la que le expuso distintas situaciones que observa allí como los problemas con la entrega de viviendas: “Le dejé una carta pidiéndole que haga funcionar a sus instituciones según el cumplimiento de los derechos. No la traje por que no sería ético”.

Un país destruido y cómo sacarlo adelante

En líneas generales, la también representante de la Red Infancia Robada sostuvo que la Argentina está “muy mal” y que “somos un país destruido”. Con el objeto de “salir adelante”, enfatizó entonces en la necesidad de “erradicar la corrupción, darle prioridad a la economía y la creación de trabajo”.

Asimismo, consideró clave “salir del sometimiento de los planes en el que cayó el Gobierno” y expuso una realidad: “Creció mucho el número de desnutridos en los últimos años. ¿Por qué? Por que el Ministerio de Desarrollo social prefirió darle un plan a la gente, les dio la plata. Y esa plata no la usan para comer”.

Se refirió también a la lucha contra el narcotráfico y dijo que “hay que estar atentos a lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires”. “Los argentinos tenemos que apoyar al partido que esté, sea el que sea, siempre y cuando tenga agallas para resolver esta situación y demuestren que hay un plan”, opinó.

“Si no tenemos gente ética, que no va a robar para ella o el partido… Esto hay que subsanarlo. Tenemos que saber cuál es el programa a implementar”, completó.

