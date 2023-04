Patricia Sosa se refirió al estado anímico de Tais luego de abandonar la casa de Valeria Lynch: “Fue triste”

escuchar

Patricia Sosa se posicionó de manera tajante a favor de Tais, la hijastra de Valeria Lynch, tras el conflicto que enfrenta esta última por una demanda judicial por reclamo económico de parte de su exesposo Cau Bornes. En este contexto, la intérprete de “Aprender a volar” se refirió al momento delicado que vivió la joven cuando la novia de su padre la echó de su casa. “Fue triste ver a una chica llorar”, lamentó.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la versión audiovisual de Radio Mitre que se emite a diario por sus redes sociales, Sosa recordó su histórico conflicto con Lynch y apuntó de lleno contra el accionar de su colega en una cuestión delicada en el que la joven quedó fuera de su hogar de la noche a la mañana.

Cabe recordar que desde los cinco años, Tais se instaló en la casa de la cantante gracias a la relación de su padre, la cual, su permanencia duró hasta sus veinte años, en el 2022, cuando se terminó el romance y la paciencia de Lynch y el vínculo entre las dos también habría quedado implicado en el conflicto marital.

Si bien el distanciamiento entre Sosa y Lynch tiene larga data, la artista comentó con Etchegoyen: “No hay ningún tipo de relación con Valeria, no volvimos a hablar, no está ni estará la relación con ella, la vida te va llevando por diferentes caminos y uno no sabe en qué puede terminar, hay cosas que no se olvidan y te dejan marquitas en el corazón y cicatrices, con Oscar (Mediavilla) somos amigos de Cau y nos invitó a su cumpleaños hace unos días”.

Valeria Lynch habría echado a Tais de la casa que compartían (Foto Instagram @valelynchok)

Y agregó: “Fue un cumpleaños muy sencillo de veinte personas y estaba Tais y su novio, lo pasamos lindo y comimos empanadas, una cosa de casa sencilla. Está muy bien, preciosa y centrada, está de novia con un chico llamado Nacho que se recibió de abogado, Tais entró a trabajar en un lugar que la tienen en consideración, ella era profe de inglés y mucho no le alcanzaba, vive con su papá”.

En cuanto a la decisión que tomó la intérprete de “Señor amante” para con su hijastra, Sosa sentenció: “Me re contra sorprendió enterarme que Valeria la echó a Tais de su casa, es una cosa espantosa y horrible, yo escuché una sola campana pero viví la otra parte de cerca y fue penoso, fue triste ver a una chica llorar y fue triste ver a un papá que no salió a contar toda la verdad”.

Desde la otra vereda, Patricia contó cuál fue la situación de Cau al momento de abandonar la casa de Valeria una vez que se confirmó la separación. Como dejó en claro anteriormente, la artista tiene un buen lazo con Bornes y detalló: “Yo no sé si Cau esto me permite decirlo pero lo voy a decir igual. Cau no se llevó a la nena porque ella quería estar con su mamá, pero él no tenía donde ir, Burlando le prestó un departamento vacío de un ambiente y se llevó un colchón, a él quizás le da vergüenza decir esto, esto no te hace peor persona y no hay que temerle a las realidades que vive uno”.

Antes de terminar con el tema, concluyó: “Han pasado una época fea que calculo que ya pasó, yo la vi llorar a Tais sobre este episodio hace un año y medio, yo hablo con su papá, lo único que hago con ella es abrazarla fuerte y decirle que la quiero, trato de calmar las aguas con mi personalidad”.

