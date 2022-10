Néstor Grindetti, sobre el Gobierno: “No entiendo si realmente viven en un Gran Hermano”.

escuchar

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, participó esta noche de Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, y cuestionó los cambios en el Gabinete que se sucedieron recientemente.

“¿Donde está el plan, la estrategia?”, se preguntó. Y continuó: “Ponen y sacan personas y estamos en la misma situación, a nadie se le ocurre cómo salir de la que estamos. No conocemos a los ministros y no conocemos ni que planes ni que ideas tienen. La verdad que es bastante poco halagüeño el año que viene en estas condiciones”.

Este domingo, el Presidente anunció la salida de Jorge Ferraresi del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Social y volverá a ser intendente de Avellaneda. Mientras se concretaban los reemplazos de los tres renunciantes hace dos semanas –Juan Zabaleta, Elizabeth Gómez Alcorta y Claudio Moroni–, los rumores comenzaron a centrarse en Ferraresi, el jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, como los siguientes en la lista.

Sobre los recortes en Educación, el funcionario planteó que había otra salida: “Por ejemplo, sobre las empresas del Estado que producen un déficit enorme”, dijo. Y agregó: “No llego a comprender si es una cuestión dogmática e ideológica respecto de la economía o si realmente viven en un Gran Hermano, porque con respecto a la inflación están volviendo a hablar del tema de precios controlados. ¿Cuántas veces ya vimos que no funciona?”.

En esa línea, observó que el Gobierno confunde el diagnóstico. “La inflación es un fenómeno macroeconómico, no lo podes arreglar sobre lo micro. Acá lo que aumenta no es el tomate, se deprecia el peso. El problema es la moneda no el tomate ni el jamón. Es tan obvio, tan evidente el problema que por eso digo o son dogmáticos o necios o realmente están jugando otro partido”.

En otro momento del programa, los presentes mencionaron que con el Presupuesto que se debate en el Congreso sufrirá la modificación al Impuesto a las Ganancias que beneficiará al gremio de los Camioneros, quienes tendrán un extra de 350 mil pesos por año, según precisó la diputada Silvia Lospennato. Sobre esto, Grindetti acotó: “No hay estrategia y entonces las corporaciones tironean. Si no hay un Estado y una política que dirima ese tironeo que es lo que tendría que hacer el Estado, el resumen es que cada vez tenemos más pobres. Yo lo tengo visto en Lanús, más o menos un tercio de la población tiene trabajo y es pobre. Esto es inédito en esa cantidad en la Argentina, siempre tuvimos una pobreza estructural pero nunca gente trabajando e esa cantidad y pobre. Esto es consecuencia de la inflación”.

