Rodolfo Francisco Marabotto, conocido popularmente como Pablo Alarcón, tiene 76 años y a lo largo de su vida trabajó en infinidad de producciones artísticas, pero asegura que no llega a fin de mes. Recientemente, circuló en redes sociales un video en el que se lo ve en la vía pública, actuando a la gorra para quienes pasaran por el lugar y quisieran colaborar. A partir de la repercusión que tuvieron las imágenes, este fin de semana fue mucha la gente que se sintió interpelada por su situación y que decidió acercarse a ver su show callejero en Recoleta y apoyarlo tanto moral como económicamente.

En la vía pública, Alarcón realizó una presentación y actuó a la gorra para quienes pasaran por el lugar y quisieran colaborar Alejandro Guyot

Una multitud se acercó a su show callejero a apoyarlo económicamente y aplaudirlo Alejandro Guyot

Con una enorme presencia en el teatro, su trayectoria también es incansable en el ámbito del cine y la televisión. Y si bien participó en la serie Barrabrava, para Amazon Prime Video, en verano protagonizó Rotos de amor, en Mar del Plata y actualmente se lo puede ver en Pasaplatos famosos, por eltrece, Alarcón confesó que atraviesa una situación económica compleja y que esa fue una de las razones que lo impulsaron a hacer teatro a la gorra.

Pablo Alarcón en plena actuación, en Plaza Francia, a la gorra Alejandro Guyot

Alarcón recita parte del libro Discurso de la servidumbre voluntaria, escrito por el filósofo francés Étienne de La Boétie, en 1548 Alejandro Guyot

La gente no dudó en colaborar con la gorra de Pablo Alarcón Alejandro Guyot

Según le confió a LA NACION, el actor se siente decepcionado con la coyuntura del país y aseguró que hace años dejó de creer en la política. Por eso eligió salir a la calle y recitar parte del libro Discurso de la servidumbre voluntaria, escrito por el filósofo francés Étienne de La Boétie, en 1548. “Pasaron cientos de años y seguimos igual”, sentenció. Sobre la elección de ese material y la locación, señaló que tiene “un doble sentido, porque además de unos mangos” también busca una trinchera desde donde pueda decir lo que siente y piensa sobre la política. “Pero el espectáculo es apartidario, no hablo en contra de nadie”, aclaró. Y agregó: “Es un momento de mi vida en el que me toca hacer esto, quizá devolviéndole de alguna manera a la sociedad. Bueno, mejor dicho, yo no le debo nada a nadie, los gobiernos corruptos me deben a mí, los ladrones que se fueron y se llevaron todo”.

El actor también accedió a sacarse fotos con el público que se acercó a ver su show callejero Alejandro Guyot

Risas y aplausos en Plaza Francia: muchísimo público se acercó a ver el espectáculo de Pablo Alarcón, acompañado por una banda musical Alejandro Guyot

El público disfrutó del show de Pablo Alarcón y le mostró su cariño Alejandro Guyot

El actor también habló del tema en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece): “Era algo que me faltaba hacer en mi vida”, comenzó cuando fue consultado por su actuación en Plaza Francia. En ese sentido, primero dio una respuesta en la que pareció indicar que todo se debía simplemente a un anhelo personal: “No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad esta, que tengo tiempo. Además, yo a esta altura de mi vida ya no necesito trabajar”. Alarcón manifestó que por la situación económica del rubro debe usar todos los recursos disponibles para generar dinero: “No necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir”, sentenció.

En su reciente entrevista con LA NACION, el popular actor señaló: “Siempre fui un entusiasta. Siempre me las rebusqué, ¿qué otra cosa vamos a hacer los actores? Hace unos años hice teatro y cocinaba en la casa de la gente que me contrataba y ahora estoy haciendo teatro a la gorra”. Efectivamente, en medio de la pandemia, cuando la actividad actoral estaba prácticamente parada, Alarcón ideó un show “a la carta”, a través del cual le cocinaba en sus casas a quienes lo contrataban y montaba alrededor de eso una auténtica experiencia performática.

