El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa anunció una batería de medidas para morigerar el impacto de la devaluación y la alta inflación en el bolsillo de los trabajadores formales, jubilados y monotributistas. El plan del funcionario, difundido este domingo a través de las redes sociales, fue cuestionado por diversos sectores de la economía y la oposición. En este contexto, para el periodista Pablo Rossi ni siquiera logra ser el famoso “Plan Platita” desplegado por el gobierno de Alberto y Cristina Fernández durante las elecciones de medio término en 2021, y fue contundente al definirlo este lunes en LN+.

“Es el plan limosna”, consideró el conductor de LN+ durante el pase con el Noticiero 8 am que conduce Luis Majul. “No llega al Plan Platita, es un plan limosna que no alcanza a amortizar la dinámica de la devaluación”, justificó Rossi, quien reemplaza a Luis Novaresio en el programa Buen día Nación. Además, criticó a la ministra de Trabajo, Raquel Cecilia Kismer de Olmos, conocida como “Kelly” Olmos, quien este lunes brindó más detalles sobre las medidas para trabajadores: suma fija, empleadas domésticas y créditos.

La crítica de Pablo Rossi a las nuevas medidas anunciadas por Massa: “Están aplicando medicamento vencido”

“Kelly Olmos explica como una tía a sus sobrinos que el Gobierno no tiene nada que ver con la crisis, sino que la culpa es del FMI y de Mauricio Macri, pero la devaluación la impuso la realidad”, consideró el periodista y añadió: “Todo lo que está haciendo Massa es tratar de amortiguar con medidas viejísimas, con remedios obsoletos y vencidos, el impacto de la devaluación: están aplicando medicamento vencido, probadamente ineficaz, para paliar la crisis”.

Raquel "Kelly" Olmos, ministra de trabajo LN+

Los beneficios anunciados por el candidato presidencial del peronismo kirchnerista incluyen un bono de 37 mil pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre para jubilados y pensionados; una suma fija para trabajadores de $60.000 que se pagarán en dos cuotas de $30.000; los monotributistas que integren las categorías A, B, C y D no pagarán por seis meses el componente tributario y habrá créditos de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia, entre otros anuncios vinculados con empleados de casas particulares, la Tarjeta Alimentar y las Pymes. “El objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía tenga, de alguna manera, el apoyo del Estado”, explicó en Instagram el titular del Palacio de Hacienda antes de emprender un viaje a Brasil.

Con estos anuncios “están generando más inflación”, dijo Marina Calabró y afirmó que “pisar los precios también es comprarte un problema a futuro”. Para Majul, más allá de las medidas, la sorpresa se dio en cómo fueron difundidos los beneficios para trabajadores y jubilados “como un reel de Instagram, con musiquita”.

“Es un ministro que ha dejado de dar la cara, ha dejado de contestar preguntas de periodistas especializados y de gente con experiencia, y te cuenta una historia, el ministro de economía y candidato habla por redes sociales, ¿creerá que el cuentito con música de fondo va a engañar a los jubilados y pensionados?”, preguntó Rossi.

Y subrayó: “Es un insulto y una provocación, sé que es todo lo que puede y todo lo que tiene para dar Massa, pero es un insulto a la inteligencia y a la dignidad de la gente”.

Sergio Massa.

Massa y el “plan limosna”, según Pablo Rossi

“Esto no llega al ‘plan platita’, es el plan limosna y los beneficios para los jubilados son patéticos; el viernes previo a las PASO, Massa hizo un anuncio de aumento, pero el lunes la devaluación se los quitó; y esto es ‘te lo damos ahora y la devaluación progresiva te lo quita en treinta días’... Están tratando de hacer una campaña, pero es un maqueta de campaña electoral”.

Rossi volvió sobre la conferencia de prensa que brindó la ministra de Trabajo, responsabilizando al expresidente Mauricio Macri y al FMI en la crisis: “Es un libreto viejo y cansado”, dijo y explicó por qué cree que se está incubando “un Rodrigazo”, el plan económico diseñado por el ministro Celestino Rodrigo que significó una brusca devaluación y el estallido de la inflación, que alcanzó casi 800 % anual en 1975 (considerando el acumulado hasta mayo de 1976).

“Se está incubando un Rodrigazo, no lo dice así Javier Milei, pero con una inflación del 200% anualizado en los meses que vienen… Esto también le pasaba a las empresas en la hiperinflación de Alfonsín en 1989, cuando las escalas salariales se rompieron, y la suma fija es el acabose previo a que estalle todo; la suma fija hace lío en las empresas y en los sindicatos, solo que ellos saben que no les queda otra; son las últimas balas que tienen en la cartuchera antes de irse”, finalizó.