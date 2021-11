Por qué el Gobierno “se equivocó” al sacar las cuotas para la compra de pasajes, según el economista Andrés Borenstein

El economista Andrés Borenstein estuvo en Odisea Argentina, por LN+, y allí detalló que la Argentina aún tiene reservas propias en el Banco Central por 5.900 millones: cerca de 3.600 en oro y el resto, en DEGs, es decir, la moneda del Fondo Monetario Internacional, que es -comparó- similar al dólar. De todos modos, advirtió que hay que considerar que, por los vencimientos, estas cifras se disminuirán considerablemente ahora, a fin de año.

Borenstein analizó la medida que anunció el Gobierno la semana pasada por la cual ya no se podrán comprar en cuotas pasajes, hoteles o servicios correspondientes al turismo internacional. “Es un síntoma de que comunican muy mal. Creo que esta medida no aporta nada a la escasez de dólares del Central y que se equivocaron”, sentenció.

Entrevista Andres Borenstein economista

Justificó su pensamiento diciendo que algunas personas se apuraron para sacar los pasajes que tenían planeados ese jueves en que se comunicó la medida y se dijo que comenzaría a regir al día siguiente. Y siguió: “Mucha gente habrá insultado a la madre de alguien en el Banco Central, pero lo pagará en una sola cuota, no cancelará el viaje. No me imagino que ahora nadie viaja por que no existen las 12 cuotas”.

De esta manera explicó que, mientras que con esta maniobra no se logrará recaudar mucho, el mensaje que transmite a la sociedad es el de que el país “está muy mal, colgado del travesaño” .

Además, aclaró que fue una “fake news” aquello que se dijo de que hay riesgo con los depósitos en dólares, y evaluó la otra medida anunciada por el Central: “Pedirles a los bancos que le vendan el excedente del dólar, que el mercado estima que la recaudación será igual a tres días de importaciones”.

Durante la entrevista, Borenstein también analizó la carta en la que Cristina Kirchner se refirió al acuerdo con el FMI, y dijo: “No tengo la lapicera, la tiene el Presidente”. “La primera lectura, quizás muy simplista, es que se está corriendo, pero ¿está realmente diciendo eso? Tengo dudas porque, si vos realmente quisieras ir al Fondo, comunicarías distinto”.

En ese sentido, señaló: “Obviamente, Cristina no es la indicada para dar mensajes económicos, pero podría hacer que algunos referentes den esa confianza, cosa que nunca ocurrió. Incluso cuando Alberto Fernández dice ‘vamos a ir al Fondo’, Roberto Feletti dice ‘vamos a ver si ponemos más retenciones a la carne’, y acá con la carta es un poco lo mismo”.

Para el economista, la vicepresidenta “no está de acuerdo porque cualquier acuerdo con el FMI implica un ajuste”. Y remarcó que esto repercutirá en las tarifas: “La luz y el gas van a subir más que la inflación y que la devaluación, y también va a haber un ajuste cambiario. No sabemos cómo va a ser la devaluación, pero va a ocurrir porque el Banco Central no tiene reservas”.