Ricardo Arriazu: “Toda la política económica está basada en las elecciones”

El economista Ricardo Arriazu, socio fundador de Arriazu Macroanalistas y uno de los analistas más escuchados por el empresariado argentino, participó de Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, y observó las últimas medidas del Gobierno en materia económica con una mirada muy crítica.

“La Argentina acumula una serie de desequilibrios. Cuando miramos en el corto plazo son siempre fluctuaciones de una declinación que ya lleva décadas”, comenzó.

El analista precisó que a partir de enero se estancó la economía, que este año el crecimiento será cero o dará negativo, pero que también hubo algunas sorpresas como una mejora fiscal. “Desde diciembre hasta julio hubo una mejora fiscal silenciosa e importante”, dijo. Y continuó: “Ahora toda la política económica está basada en las elecciones. Vacunación, darle ingreso a la gente, tratar de evitar que se escape el dólar, tratar de bajar de alguna manera la inflación”.

En esta línea sostuvo que el Gobierno está en condiciones de aguantar la situación porque generó reservas suficientes al principio de la gestión. No obstante, consideró: “Aunque ya empezamos a ver los problemas de desconfianza. Hasta fin de año, a favor: la plata que van a poner y el aumento de precios internacionales que está bajando un poco. En contra: la desconfianza. Y cuando la desconfianza supera la confianza, la economía se cae”.

Consultado sobre el descenso de la Argentina de “mercado emergente” a la categoría “Standalone” por parte de Morgan Stanley Capital International (MSCI), el economista analizó: “Hay países como Panamá que no están tan mal, el resto está muy mal. La Argentina ya tenía acceso a los programas de crédito público y privado, parte del problema porque nos bajan dos categorías son los controles de cambio. Ahora, si la Argentina hace las cosas bien hechas, no importa en qué categoría esté, la gente no es tonta y la gente dirá ‘Hay oportunidades para invertir’”.

Y continuó: “Los fondos de inversión están prohibidos de invertir en países como este. Pero, si la Argentina hace las cosas bien, el sector privado puede conseguir recursos en el exterior, prefinanciación de exportaciones”.

Arriazu consideró que esta situación es, en parte, consecuencia del actual gobierno, aunque también argumentó que esta situación viene de larga data: “La Argentina ha estafado a lo largo de la historia un montón de veces, ocho veces defaulteo. Siempre pedimos prestado y después no queremos pagar”.

