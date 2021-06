Panamá: denuncian que los bajaron del avión con destino a Ezeiza porque su vuelo quedó desautorizado

Luego de que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) advirtiera que “miles” de ciudadanos y residentes argentinos corren el riesgo de quedar varados en el extranjero, las nuevas restricciones del Gobierno ya empiezan a surtir efecto. “Se retrasará un poco el retorno de las personas que viajaron al exterior”, anticipó ayer Florencia Carignano, titular de Migraciones

A través de las redes, usuarios reportaron que fueron bajados del vuelo CM279 de Copa Airlines de Panamá con destino a Ezeiza, cuando les informaron que había sido cancelado en el marco de las nuevas medidas de la administración de Alberto Fernández.

LA NACION se comunicó con Pilar Vila, de 25 años, una de las viajeras que precisó que los pasajeros, después de haber pasado por el proceso de embarque, fueron obligados a descender del avión.

En el piso del aeropuertos, los pasajeros varados aguardan saber cuándo podrán salir a Buenos Aires Gentileza Pilar Vila

Según precisó la mujer que voló sola, el vuelo ya estaba autorizado por la ANAC para las operaciones previstas para el mes de junio. “De hecho, yo salgo [del país] y vuelvo en junio porque sé que así se había previsto en el calendario de vuelos”, explicó.

En particular, Vila, que es abogada, estaba en Panamá por una escala técnica: su viaje en realidad comenzó en Miami, como muchos de los otros pasajeros, a donde viajó sola para vacunarse. “Tengo problemas de salud y como mi país no me vacuna, me pagué un viaje a Estados Unidos para acceder a la vacunación”, dijo.

Los pasajeros de Copa Airlines, a la espera de más información sobre su regreso a casa Gentileza Pilar Vila

Ahora Vila, al igual que los otros varados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, quedó en un limbo. Aquellos que hayan salido de la Argentina hace menos de 15 días, según indicó la joven, no pueden ingresar por migraciones en Panamá. La noche de hoy la pasarán entre los asientos y el piso de la estación aeroportuaria.

Vuelo CM 279 desde panama nos bajaron porque ANAC desautorizó el vuelo @SirChandlerBlog increible! — Pilar (@polivila) June 27, 2021

“Me parece importante aclarar que no podes entrar a Panamá y estamos varados en el aeropuerto sin respuesta”, dijo Vila, y remarcó: “Nadie de [autoridades] Argentina se contactó”.

Tests de PCR negativos, declaraciones juradas completadas. Los pasajeros precisaron: “El Gobierno ya sabía que estábamos en camino”.

Por su parte, Copa Airlines -según les dijo a los pasajeros- trabaja en conseguir autorización para volar mañana.

Restricciones

El último viernes se supo que el nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU), además de prorrogar el cierre de fronteras con algunos países, reduciría el cupo diario de pasajeros internacionales de 2000 a 600 para intentar contener la propagación de la variante delta de coronavirus.

En este contexto, desde este lunes sólo se permitirá la llegada de 600 pasajeros al día en vuelos internacionales. El vuelo de Copa Airlines en cuestión tenía pautado su arribo a las 00.20, es decir, veinte minutos después del horario en el que comienza a regir la norma presidencial.

El anuncio de vuelo cancelado, de Aeorpuertos 2000

“Forma controlada”

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano , sostuvo ayer que el regreso de los argentinos que se encuentran fuera del país se realizará en “forma controlada y ordenada”, a fin de “lograr el cumplimiento efectivo del aislamiento” que deben realizar los viajeros al ingresar nuevamente al territorio nacional, ya que actualmente -según los relevamientos oficiales- un tercio no lo cumple.

“Con el cupo dispuesto de ingresos de 600 personas diarias se retrasará un poco el retorno de las personas que viajaron al exterior”, había anticipado la funcionaria en diálogo con la agencia Télam, y remarcó: “Todos van a poder volver”.