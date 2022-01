Sandra Pitta presentó un amparo para suspender la aplicación del pase sanitario

La científica del Conicet, Sandra Pitta, presentó un habeas corpus contra el pase sanitario, a lo que consideró como una medida “coercitiva”, “autoritaria”, “anticonstitucional” y que “no está respetando el gran fracaso del Gobierno en esta circunstancia” . Y sentenció: “Hicieron todo lo posible para minar la credibilidad [de las vacunas] y aún así no lograron minarla del todo, pero si agregamos el pase sanitario estamos yendo por el camino equivocado”.

Al conversar con LN+, y tras aclarar que ella ya recibió las dos dosis de AstraZeneca, la integrante de Republicanos Unidos, la agrupación encabezada por Ricardo López Murphy, contó que “no está de acuerdo con hacer obligatoria una vacuna que se hizo en emergencia”. Sin embargo, inmediatamente aclaró: “Estoy cursando Covid con dos vacunas. El pico me duró un día, así que soy un vivo ejemplo de que las vacunas funcionan. No tengo una noción antivacunas; simplemente es filosófico y se sabe que algo que se hizo en emergencia no puede ser obligatorio”.

Para la farmacéutica y biotecnóloga, la vacunación en la Argentina estuvo “mal manejada”, y criticó diversos aspectos como “la falta de papeles” cuando se comenzó a vacunar con la Sputnik V, la lentitud para la llegada de dosis, la demora en la aplicación de segundas dosis y la aplicación “sin pruebas” de la Sinopharm en niños de 3 a 11 años. “Después de todo ese desmanejo, pretender un pase sanitario me parece de un autoritarismo terrible”, sostuvo.

Según dijo, trabajó junto a los abogados de la Fundación Apolo, que fueron los que redactaron el documento y quienes participaron de la denuncia por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez que se hizo en la Quinta de Olivos en pleno aislamiento. “Consideraron que es anticonstitucional porque es una medida que parte de un DNU y de una Decisión Administrativa que depende del jefe de Gabinete”, resaltó. Y añadió: “Está totalmente mal encarado”.

De todos modos, Pitta destacó que “la población argentina cree en las vacunas”. Y en el mismo sentido, vía Twitter, celebró: “Es un milagro que tantos se hayan vacunado con el nivel de improvisación de esta manga de farsantes”.