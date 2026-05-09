A qué hora impactará el ciclón extratropical que provocará vientos huracanados y olas de hasta 12 metros, este sábado 9 de mayo

Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, avanza un ciclón extratropical sobre la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona de la costa. El fenómeno traerá lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento -de más de 100 kilómetros por hora-, al tiempo que provocará un brusco descenso térmico, que se empezó a sentir especialmente a partir del viernes y se prolongará durante todo el fin de semana.

Según indicó el sitio especializado Meteored, la jornada de sábado será similar a la del viernes. Para hoy, se esperan chaparrones durante la mañana y vientos pronunciados para la tarde / noche, con una mínima de 7°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C, respectivamente.

La Costa Atlantica bajo alerta amarilla y naranja

Las zonas afectadas por vientos huracanados y olas de hasta 12 metros

La situación meteorológica para este sábado será complicada. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre gran parte del territorio.

Durante la noche de esta jornada, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en alta mar, acompañadas de olas de 12 metros de altura, que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica de la Argentina.

Alerta Naranja en la Costa Atlantica

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad

El sábado, se estima una mínima de 7°C y una máxima de 13°C, con fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras que el domingo la mínima tocará los 5°C y la máxima 16°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

Medidas de prevención del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones de las autoridades

En simultáneo, el gobierno de la Ciudad compartió una placa en la red social X donde recordó que, hacia la medianoche, el alerta se elevará a naranja. En consecuencia, enumero las siguientes recomendaciones:

Mantenerse informado por canales oficiales

Salí solo si es necesario

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios públicos

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas

Retirá o asegurá objetos que puedan ser movidos por el viento

Ante cualquier situación de riesgo, llamá al 103

El Ejecutivo bonaerense también hizo lo propio: “El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de variada intensidad para la tarde y noche de este miércoles 6. Estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h”.