“Todos somos Nik”: el cartel de Eduardo Feinmann en apoyo al historietista

Después del mensaje intimidatorio del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a Nik en Twitter, el periodista Eduardo Feinmann se solidarizó con el historietista y sacó en vivo un cartel en apoyo.

“¿Me permitís?”, le pidió el espacio el conductor de +El Noticiero (LN+) a Pablo Rossi. “Sí, me sumo. Me pliego”, confirmó el periodista al ver el mensaje de apoyo. “El Todos somos Nik no es todos nosotros los periodistas, es toda la ciudadanía, porque esto le puede pasar a cualquiera. Yo creo que todos somos Nik”, agregó Feinmann.

En esa línea, Rossi aseveró que el tema fue planteado durante el programa del lunes. “Nuestra máxima solidaridad. Hay algo positivo en todo esto, porque caló hondo esto. No viene al caso comparar si esto es como la foto de la festichola de Fabiola, los memoriosos plantean el cajón de Herminio (Iglesias)... la historia no se repite igual, pero lo que hizo Aníbal es confirmar la esencia de lo que fueron, lo que son y lo que quieren seguir siendo”, añadió el conductor de Hora 17.

“Algunos peronistas ya tienen en el ADN esta forma de ser. Ya vienen desde Perón, que lo tenía en el ADN: el antisemitismo, el perseguir”, enumeró Feinmann. A su vez, Rossi completó que esto es como “hacerte sentir con toda su magnitud que el Estado te vigila”.

El conductor mostró un cartel en apoyo al humorista Nik.

Por otro lado, Feinmann añadió que había consultado con gente del Gobierno sobre cómo se había tomado el tema, y le habían dicho que “se percibía una bronca impresionante” con el ministro Aníbal Fernández. “La primera parte fue esa, de que había gente como [Matías] Lammens, Leandro Santoro, el Chino Navarro, Juan Manzur que dijeron que no les gustó lo que hizo Aníbal Fernández. Los albertistas se despegan totalmente”, contó.

Cabe recordar que el funcionario publicó un tuit en el que mencionó la escuela ORT, donde asisten las hijas de Cristian Dzwonik, como se llama el historietista. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés… ¿O querés que te haga un dibujito?”, decía el texto, que luego fue borrado de la cuenta de Fernández, pero ya era tarde: su viralización generó un amplio rechazo en distintos sectores políticos y sociales.

Horas después y en medio del escándalo, el humorista reveló que el funcionario le envió un mensaje de WhatsApp y un e-mail “horrible”. “Me da más miedo todavía, él sabe que fue una amenaza”, dijo.