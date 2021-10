Jorge Lanata habló de las amenazas de Aníbal Fernández a Nik: “Me quedé impresionado”

En la apertura de su programa de radio, Lanata Sin Filtro (Mitre), el periodista Jorge Lanata se refirió al mensaje amenazante que le envió a través de Twitter el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, al dibujante y humorista de LA NACION, Nik.

“Qué cosa lo de Aníbal, me quedé impresionado”, comenzó Lanata, para hablar del intimidatorio mensaje que le envió Fernández a Nik, donde hacía referencia a la escuela ORT, a la que asisten sus hijas. La respuesta del ministro llegaba tras un comentario en el que el dibujante criticaba la política del Gobierno en la campaña electoral.

“Realmente, es fuerte, es ridículo, es una cosa... Empezó la campaña”, sostuvo el conductor sobre la sorpresiva publicación de Fernández en su cuenta de Twitter. Y, a continuación, habló sobre cuánto se debería sorprender la gente ante semejante intimidación. “Es Aníbal, la realidad siempre es peor de lo que uno imagina, para bien y para mal. Siempre, cuando pasa algo, supera lo que uno imaginó”, arremetió Lanata.

Jorge Lanata habló de las intimidaciones de Aníbal Fernández contra Nik

“Vos no te imaginás que el ministro de Seguridad de la Nación va a amenazar a un dibujante. O sea, es algo que no te imaginás, menos con los hijos”, añadió y continuó: “Vos ya no te imaginás que lo amenace a él, pero vos sabés que en política hay una línea que no se cruza. En general no se habla de los hijos de la gente, a menos que tengan participación política”. Al mismo tiempo, aclaró que “en ese caso sí se habla”, pero “siempre con respeto”.

Después de ese comentario, el periodista recordó un episodio en el que le pegaron en la vía pública y cómo fue a insultarlo a Alberto Kohan, ministro de Salud y Acción Social y dos veces secretario general de la Presidencia durante el mandato del fallecido Carlos Menem. “Una vez que me pegaron en la calle fui a putearlo a Kohan, que era mi fuente en aquél momento y a decirle ‘mirá, esto no’, porque estaba mi hija Barbarita en el auto”, reveló Lanata.

“Yo no tengo idea si Aníbal Fernández tiene hijos, me imagino que sí. No tengo idea dónde trabajan, no tengo idea dónde estudian, pero no se me ocurriría hablar de ellos. Hay límites que no se pasan, hay cosas que no hay que hacer. Una barbaridad, realmente una barbaridad”, sostuvo Lanata. Y concluyó: “No me gusta vivir en un país en dónde el ministro de Seguridad amenaza a los hijos de otro. Un delirio total”.

Cómo fue la intimidación de Aníbal Fernández a Nik

El intercambio de opiniones entre Nik y el titular de la cartera de Seguridad nacional por redes sociales empezó el viernes. Fue ese día cuando el historietista publicó un tuit en su cuenta en el que hacía una crítica a las medidas de las últimas semanas llevadas a cabo por el Gobierno: obsequiar a la gente heladeras, garrafas y viajes de egresados, con la intención de remontar la derrota electoral sufrida en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Nik, sobre el pedido de disculpas de Aníbal Fernández: “He visto carpetazos y amenazas, pero nunca había visto meterse con los hijos” Archivo

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, publicó el historietista en Twitter.

Dos días después, Fernández tomó esa publicación y le contestó: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”. Después se supo que Nik lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como “un tuit persecutorio” y una “amenaza velada”.

Tras la catarata de críticas que recibió el funcionario nacional, que incluso generó ruido dentro del propio Gobierno, Nik dijo a LN+ que “fue un día pésimo” y reveló: “Aníbal me mandó un mensaje a mi WhatsApp y un mail horrible”.