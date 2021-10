La justificación de Aníbal Fernández por el tuit a Nik: “Él vive agraviándonos”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, minimizó esta mañana el mensaje intimidante que le envió ayer al humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, por redes sociales y además aseguró que se comportó como “un caballero”. “Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó el funcionario nacional.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó el funcionario en declaraciones a TN e indicó, además, “que no se me caen los anillos” por pedir perdón.

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Fernández. Al ser consultado sobre el pedido de renuncia al cargo que le hicieron diputados de Juntos por el Cambio, el ministro respondió: “Yo le pediría renuncia a tantos y no digo nada”. El funcionario terminó la charla restándole importancia al tema que generó mucho debate en las últimas horas. Incluso, hubo dirigentes y ciertas personalidades que lo culparon a Fernández de “abuso de poder”.

El intercambio de opiniones entre Nik y el titular de la cartera de Seguridad nacional por redes sociales empezó el viernes. Fue ese día cuando el historietista publicó un tuit en su cuenta en el que hacía una crítica a los regalos que estaba haciendo el Gobierno a la gente -heladeras, garrafas, viajes de egresados- con la intención de remontar la derrota electoral sufrida en las últimas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatoria (PASO).

El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores.

El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo. (Abro hilo) — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

Dos días después, Fernández tomó esa publicación y le respondió con el siguiente mensaje: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”. Después se supo que Nik lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como “un tuit persecutorio” y una “amenaza velada”.

Ayer, tras la catarata de críticas que recibió el funcionario nacional, que incluso generó ruido dentro del propio Gobierno, el historietista dijo a LN+ que “fue un día pésimo” y reveló que “Aníbal me mandó un mensaje a mi WhatsApp y un mail horrible”.