La indignación de Nik tras las disculpas de Aníbal Fernández: “Él sabe que esto fue una amenaza”

El humorista gráfico Nik, creador de Gaturro y parte de LA NACIÓN desde hace tres décadas, se refirió al pedido de disculpas del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, después de que el funcionario le enviara un mensaje intimidatorio que recibió el rechazo de un amplio sector de la sociedad. “Me da más miedo todavía, él sabe que fue una amenaza”, dijo.

El excandidato kirchnerista a gobernador bonaerense y actual jefe de las cuatro fuerzas de seguridad federales le había dedicado un tuit en el que mencionaba la escuela ORT donde asisten las hijas de Cristian Dzwonik, como se llama el historietista. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés... ¿O querés que te haga un dibujito?”, decía el texto, que luego fue borrado de la cuenta de Fernández, pero ya era tarde: su viralización generó un amplio rechazo en distintos sectores políticos y sociales, lo que obligó al ministro a hacer públicas las disculpas.

El mensaje del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al humorista gráfico en Twitter Twitter

Sin embargo, en una entrevista con Ernesto Tenembaum por Radio con vos, Nik dijo que se sintió “sobresaltado” y que “en el código mafioso se menciona a tu familia, así lo viví yo”. Además, contó que tuvo “poca comunicación desde el Gobierno ante un hecho tan grave” y que “no puede ser que hoy todo el mundo sabe a qué colegio van las hijas de Nik”.

“Hubo una enorme y razonable ola de repudio respecto del pronunciamiento de Aníbal porque además se mete y conoce dónde van las hijas. Él publicó un pedido de disculpas y dijo que ‘si interpreta que fue amenazado pido disculpas, no fue la intención’”, introdujo Tenembaum al comienzo del diálogo radial.

“Me sentí sobresaltado después del tuit. Al principio no había ninguna reacción, pero después por suerte la sociedad civil reaccionó de forma muy contundente, porque desde el Gobierno tuve muy poca comunicación ante un hecho tan grave”, manifestó el dibujante.

Nik realizó un dibujo para responderle a Aníbal Fernández Twitter @nikgaturro

“Es paradójico que el ministro de Seguridad esté revelando datos privados de los ciudadanos, esto representa una asimetría total de poder, ya lo hemos vivido en este país, el Estado contra un ciudadano, la persona que maneja todos nuestros datos. Cuando una persona quiere apretar a alguien, en el código mafioso, en general, ¿qué se suele hacer? Mencionar a tus hijos, a tu familia, a las personas más cercanas. Así lo viví yo”, agregó.

Nik añadió que le “sorprendió muchísimo la falta de comunicación del Gobierno” y que sigue “sin entender cómo tiene los datos” de su celular, ya que el ministro le envió un mensaje por WhatsApp.

“El ministro de Seguridad de la Nación debería explicar claramente dónde obtiene los datos, quién se los dio, de dónde los sacó y por qué divulga datos de nuestros hijos. En este país vivimos de todo, he visto carpetazos y amenazas, pero nunca había visto meterse con los hijos, con mis hijas en este caso”, remarcó.

Luego, Tenembaum pasó el audio con el pedido de disculpas de Aníbal Fernández: “Para mí, los hijos y las casas son templos, no se mete con esas cosas, jamás me metería con el hijo de nadie. Si él lo tomó de forma intimidatoria, ¿sabés que hace un caballero? Pide disculpas”.

“Lo sigo escuchando y me da más miedo todavía porque sigue sin entender. Él es el ministro de Seguridad, él sabe que esto fue una amenaza, ni siquiera velada, esto fue un amedrentamiento, un apriete y sigue desviando el tema”, consideró. Y subrayó: “Señor ministro, no se puede divulgar datos de menores, no puede ser que hoy todo el país sabe adónde van las hijas de Nik, a qué colegio y en qué calle, eso no puede suceder”.

Sobre la reacción que generó el tuit de Fernández, Nik expresó: “La sociedad se sintió vulnerable, porque si me pasa a mí que soy un individuo, después de esto, de meterse con los chicos, ¿qué viene después?”. Y contó que sus hijas “estuvieron muy mal” y que eso le “preocupa por su estado de indefensión”.

“Tenemos derecho a no tener miedo en un gobierno democrático. Lo escucho a Aníbal (después de pedir disculpas) y sigo teniendo miedo, parece que solo yo sentí que fue una amenaza”, finalizó.