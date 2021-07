Denuncian que, pese a las promesas y anuncios, falta agua potable y hay veredas rotas en los barrios populares

El Gobierno prometió urbanizar 400 barrios en un año. De esta manera, en los últimos doce meses, firmó 90 convenios por $3.132.810.954 para urbanizar asentamientos y barrios carenciados en 18 provincias del país. Según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, 46 proyectos ya comenzaron a realizarse, con un promedio de ejecución del 28%.

La Cornisa visitó dos barrios populares en los que el gobierno nacional dijo haber terminado las obras de instalación de veredas, agua potable e iluminación. El Proyecto de Obras Tempranas (POT) se realiza en conjunto con cooperativas o movimientos sociales, según lo establecido por una ley aprobada en la gestión anterior.

Urbanización de barrios populares, ¿otra promesa incumplida?

De todos modos, los vecinos denuncian que la instalación de agua potable es ineficiente. Según la presentación realizada por Santiago Cafiero en el Congreso Nacional, en el barrio 9 de agosto, de Quilmes, se finalizó la obra. Sin embargo, parte de los vecinos no tienen agua. Se les colocó un tanque, pero no se realizó la instalación a cada casilla.

En el barrio Bicentenario, en Virrey del Pino, partido de la Matanza, pasa lo mismo. Allí se instalaron 3000 metros de veredas pero, a dos meses de terminado el trabajo por parte de la cooperativa Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), ya están resquebrajadas.

Los datos presentados en el programa de Majul

Además, en entrevistas periodísticas, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que urbanizarían 400 barrios por año. Según la Ley 27.453/2017, aprobada durante el gobierno anterior, “urbanización” hace referencia “al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.

La Cornisa recorrió las obras supuestamente terminadas y el resultado no deja conforme a los vecinos. Un ejemplo de esto es lo que sucede en La Matanza, que tiene 400 asentamientos y barrios populares, y solo se comenzó a urbanizar cuatro de ellos: el 1%.

Los números y presupuestos del informe

En línea con esto, la oposición denuncia que nadie sabe exactamente cuánto se gastó en estas obras, que no cumplen con lo establecido por la Ley Nacional. Así, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social no pudieron precisar cuál es el monto que se adjudicó a los “Proyectos de Obras Tempranas” en cada uno de los 46 barrios que se comenzó a construir.

Ante las preguntas de los diputados opositores, Santiago Cafiero solo respondió sobre el total de los gastos realizados en las 90 obras del POT. El promedio por barrio es de $ 34.809.010. La concejal Pamela Loisi, de La Matanza, miembro de Juntos por el Cambio, enfatizó: “El convenio no figura en el Boletín Oficial, no están los montos. Desde la oposición, hemos presentado un pedido de informe, pero todavía no tuvimos respuesta de lo que se está haciendo con ese monto en las villa”.

La mano de obra la aporta la cooperativa que recibe una partida adicional en planes sociales. En La Cornisa, uno de los referentes de la Cooperativa MTD reconoce que la tarea fue cumplida a medias: “La plata que se baja es para ciertas cosas, no es para todo. Ojalá”.

LA NACION