Por qué sigue la tensión en la guerra de Medio Oriente, pese a la extensión de la tregua, según un experto internacional

La administración de Donald Trump oficializó la extensión del alto el fuego con Irán, un anuncio presidencial que suspende de manera temporal los planes de una ofensiva armada directa. Según explicó el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+, la decisión política surge en un contexto de fragilidad económica para el régimen iraní y una parálisis en las negociaciones de alto nivel que involucran a potencias regionales.

En cuanto a la posibilidad de una cumbre entre el régimen y la administración estadounidense, Repetto sostuvo: “Se sabía que las posiciones de Irán y de los Estados Unidos estaban en direcciones opuestas, pero la cumbre que no fue podría ser el título y a partir de ahora el gran interrogante”.

Andres Repetto en LN+

“Hasta ahora es así, pero esto puede cambiar”, advirtió el analista sobre la volatilidad de la medida, ya que desde la Casa Blanca ordenó a sus fuerzas armadas que permanezcan preparadas y capacitadas para actuar ante cualquier cambio en el escenario regional.

“A último momento cambió porque el presidente en su red social dio un giro de 180 grados y decidió extender de forma unilateral y por ahora podríamos decir indefinida el cese al fuego, aunque en realidad la situación es de mucha tensión”, remarcó.

Donald Trump

Previo al anuncio de la extensión en el alto el fuego por parte de Estados Unidos, el mandatario estadounidense sostuvo que el régimen iraní se encontraba debilitado. “La situación de tensión que continúa. Lo que está diciendo el presidente es seguir con el cese al fuego y no a atacar y no va a haber una lluvia de bombas contra Irán”, explicó.

“Esto afecta la credibilidad de Trump a nivel internacional”, subrayó Repetto ya que el presidente estadounidense a lo largo de todas sus declaraciones fue cambiando su postura frente al régimen iraní, en medio de las negociaciones.

La respuesta de Irán tras la extensión del alto al fuego

Frente a las declaraciones de Donald Trump, el canciller iraní sostuvo que continuara con el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. “Más allá de lo que está haciendo Irán, que también es un bloqueo del Estrecho de Ormuz, era una declaración de guerra”, explicó Repetto.

“Hace unos minutos se estaba informando de dos ataques de lanchas rápidas iraníes a buques mercantes en el estrecho Ormuz, con la cual hay una situación de tensión y una imagen que el régimen iraní la muestra, yo creo, como una victoria”, sumó.

Asimismo, Repetto resaltó que el régimen iraní difundió imágenes mostrando su poderío en el mar: “En estas últimas horas hubo un desfile por las calles de Teherán de dos misiles, por lo menos dos, eso es lo que está diciendo el régimen, y se escuchan los gritos de alegría y de victoria. Una imagen que se da en el momento en que el presidente Trump anunciaba el cese de la posibilidad de un ataque”.