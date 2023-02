Viviana Canosa arremetió contra Romina de Gran Hermano: “Una caradura”

escuchar

Romina Uhrig fue una de las 18 participantes que ingresó a Gran Hermano (Telefe) el 17 de octubre de 2022. La concursante, que hoy forma parte de los seis integrantes que continúan en la casa más famosa del país y que compiten por el premio final de 15 millones de pesos y una vivienda, fue diputada nacional por el Frente de Todos entre 2019 y 2021 y tuvo tres hijas con el exintendente de Moreno, Walter Festa. En LN+, Viviana Canosa arremetió contra ella y señaló el fanatismo por el reality: “Una caradura”.

“Hay una marcha y cantan el himno, pero los medios de comunicación no se hacen eco. Porque el dolor no garpa. Porque, como no mataron a tu hijo, a tu marido o a tu hermana, decís: ‘A mí no me va a pasar’. Hay que ver Gran Hermano y a la corrupta que está adentro”, apuntó la periodista en el programa Más Viviana (LN+), en su editorial “Desangrados”.

Y siguió: “La que sigue casada con Festa, que se supone que siguen. Que están llenos de propiedades. Mírenlo. Una caradura que dice que va por una [casa] prefabricada, cuando se choreó todo el lugar en el que vive. Vergüenza me da”.

Viviana Canosa arremetió contra Romina de Gran Hermano

Según reveló en su presentación, previo a ingresar en la décima edición del programa de televisión, Romina trabajaba en el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense. Además, incidió en que se dedicaba a hacer uñas esculpidas.

Canosa envió un mensaje al público del reality de Telefe, que es líder en audiencia: “Sigan mirándolo. No pasa nada, es un entretenimiento y está bueno. Es televisión y yo la banco. Ahora, ¿nosotros, los adultos? Los que tenemos hijos no nos podemos cag** en nuestra patria. Acá nacimos y nos vamos a morir”. Y concluyó: “Hay dos perritos, que son muy tiernos. Pero eso es todo mentira”.

El sobrino de Romina: “No es millonaria”

Días atrás, la exparticipante del reality Constanza Romero apuntó contra la exdiputada nacional en el debate de Telefe. “Romina es la reina de la mentira. Me sorprendí hoy con que es millonaria y no está ahí por las hijas al final”, sentenció la correntina.

Coti habló sobre la situación económica de Romina

Tras las declaraciones, el sobrino de la oriunda de Moreno, Fabián Herrera, salió en defensa de su familiar: “No es millonaria ni tampoco se victimizó de pobre”. Y agregó: “Cabe recalcar que ella está separada desde hace más de seis meses y la separación le trajo mucha inestabilidad económica, mucho miedo en afrontar nuevamente otra vez la vida sola, pero esta vez con tres nenas”.

En la presentación para el ingreso de Gran Hermano, la expolítica había destacado que su estado civil era de casada con Walter Festa. “Romina no recibía ayuda económica para solventar sus gastos y los de sus hijas, por lo que se dedicó a realizar trabajos de uñas en la casa que alquilaba. Si tan millonaria es, no tendría la necesidad de hacer eso”, sentenció Herrera. Además, relató que su contrato de alquiler finalizaba en diciembre y que actualmente su expareja “le alquiló una casa, pero ella no lo sabe porque está en el reality”.

