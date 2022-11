escuchar

Adepta al uso de las redes sociales, Viviana Canosa se animó a darle una oportunidad a TikTok e inauguró su perfil con un duro descargo contra los políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

El duro descargo de Viviana Canosa en TikTok: apuntó contra los políticos, el Mundial y Gran Hermano

Ya adentrada la segunda mitad del año, la carrera de Viviana Canosa dio un giro inesperado cuando abandonó intempestivamente a su programa en A24. Su renuncia se dio minutos antes de que tuviera que salir al aire y, horas después, trascendió que su decisión se vio impulsada porque desde la producción no le permitieron emitir un video de un escrache a Sergio Massa.

Confirmada su desvinculación, la periodista recurrió a las redes sociales para mantener el contacto con todos aquellos que siguen de cerca su trabajo. Fue a través de Twitter que explicó que su salida estuvo motivada por “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión” y la primera vez que habló en público sobre la polémica que se desencadenó fue en una transmisión vivo que hizo desde su perfil de Instagram.

Ahora, la exconductora de Viviana con vos (A24) amplió sus horizontes y se creó una cuenta en TikTok. Para inaugurarla, compartió un video en donde reflexionó sobre algunos de los temas más presentes en la agenda actual. Aunque, en vez de mostrarse en persona, lo hizo a través de una especie de avatar.

Meses atrás, Viviana Canosa se negó a salir al aire de A24

“Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta”, disparó, a modo de introducción. Y agregó: “¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del ‘rebaño de pe***udos’. Les voy a romper las pe**tas a todos los políticos. ¡Van a correr!”.

Una vez realizada la aclaración, comenzó: “Se viene un año de elecciones y voy a estar presente para contarte todo lo que pasa en Argentina. Aunque el Gobierno quiera tapar todo con el Mundial.¿Escuchaste a la ministra del Trabajo diciendo ‘después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina’? ¿O al ridículo del presidente Alberto Fernández: ‘Lo que debemos pensar los argentinos ahora es como ganar el Mundial’?”.

Viviana Canosa utilizó sus redes sociales para dar a conocer su desvinculación de A24

Fiel a su manera de hablar sin filtros, disparó: “Somos un rebaño de pe***udos. Parece que en la Argentina no pasa otra cosa que Gran Hermano y el Mundial”. Y continuó: “Se cagan en la pobreza, en el hambre, en la inflación, en la inseguridad. Son unos turros. Nos distraen para que no veamos lo que realmente pasa. El presidente sigue boludeando a todos los argentinos”.

“Y la dueña del ‘Frente de todos contra todos’ coquetea con la candidatura a presidente como si este Gobierno no fuera de ella ¡Una locura! Y al ministro Manos de Tijera se le está terminando la concesión. El ‘superministro’ está más devaluado que el peso”, dijo.

Finalmente, manifestó: “La Argentina es un barco a la deriva, señores. Tenemos una diarrea de elefantes sobre nuestra cabeza y el Gobierno espera que los goles de Messi puedan ocultar que el Titanic se está hundiendo”. Y a modo de despedida, aseveró: “Pero les tengo la buena noticia del día: ¡Faltan exactamente 395 días para que se vayan!”.

LA NACION