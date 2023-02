“Se meten con ella y se meten conmigo”: la inesperada defensa de Luis Novaresio a una estrella internacional

escuchar

Desde que salió a responder las críticas que recibió por el aspecto que presentaba su rostro durante la 65ª edición de los premios Grammy, Madonna se posicionó una vez más en el centro de la escena. Después de su discurso en el que agradeció “a los rebeldes por allanar el camino a los demás”, la reina del pop recibió miles de ataques en las redes sociales criticando su “nueva” fisonomía. Pero ella no se quedó callada y, además de hacer un extenso descargo en su cuenta de Instagram, este lunes volvió a postear una foto de su rostro con un mensaje irónico.

“Se meten con Madonna y se meten conmigo”, sentenció Luis Novaresio, declarándose fan de la artista, durante el pase del noticiero 8 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró. “Somos recontra fan de Madonna y termínenla con los ataques; cada uno puede hacer con su cuerpo lo que se le da la gana”, agregó.

La inesperada defensa de Luis Novaresio a Madonna

En este punto, los periodistas retomaron el último mensaje de reina del pop: “Mirá qué linda quedó ahora que se me ha ido la inflamación de la cirugía. Jajaja”, posteó la cantante con una nueva foto, como respuesta a los haters.

Madonna le respondió a los haters con un irónico mensaje Instagram: @Madonna

Y es que, la semana pasada, Madonna realizó un amplio descargo criticando a las muchas personas que eligieron hablar solamente de fotos de su rostro, tomadas por un fotógrafo de prensa con un largo lente que distorsionaría el rostro de cualquiera, indicó.

“¡Una vez más estoy atrapada en las críticas por la edad y por la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos! Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que han pasado los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras”, añadió.

El discurso de Madonna durante la entrega anual de los premios Grammy (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

“Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que tomé, ni por la forma en que me veo o visto y no voy a empezar ahora. He sido degradada por los medios de comunicación desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser la pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un momento más fácil en los próximos años”, continuó.

“En palabras de Beyoncé ‘No me romperás el alma’. Espero con ansias muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites. De pie ante el patriarcado. Y, sobre todo, disfrutando de mi vida. ¡Inclínense perras!”, concluyó.

En este sentido, Novaresio no dudó en celebrar las palabras de la diva que se encuentra realizando una nueva gira mundial. “Cada uno puede hacer con su cuerpo lo que se le da la gana, y además defiendo a las mujeres porque son más lúdicas con su cuerpo, se permiten jugar un poco más, hacen cambios de pelo y cirugías, y los varones somos más prejuiciosos, así que banco a las mujeres que hacen eso”, finalizó el periodista.

