El sobrino de Romina Uhrig aclaró cómo es la vida de la participante fuera de la casa de Gran Hermano: “No es millonaria”

Gran Hermano (Telefe) encara ya la recta final del juego y esto hace que lo que ocurra en el exterior tenga gran importancia para los participantes, ya que es el público quién toma la decisión de quién se va. Es por eso que Fabián Herrera, sobrino de Romina Uhrig, decidió romper el silencio al detectar que circula información maliciosa sobre la exdiputada que podría afectar el apoyo externo que recibe. Puntualmente, fue Constanza Romero quien tras ser eliminada del reality afirmó que su examiga era millonaria, motivo por la cual la trató de mentirosa al haber dicho en su ingreso al programa que su objetivo era ganar la casa para brindarle un techo a sus tres hijas.

“Romina es la reina de la mentira. Me sorprendí hoy con que es millonaria y no está ahí por las hijas al final”, fueron las palabras de Coti al referirse a Uhrig y, a partir de entonces, por esta premisa en las redes sociales se pide la eliminación de la jugadora. Este fundamento fue desmentido por el sobrino de la exdiputada. “No es millonaria, ni tampoco se victimizó de pobre”, aseguró el joven en sus redes sociales, en lo que se convirtió en un extenso descargo que se volvió viral.

Coti habló sobre la situación económica de Romina

“Cabe recalcar que ella está separada hace más de seis meses, la separación le trajo mucha inestabilidad económica, mucho miedo en afrontar nuevamente otra vez la vida sola, pero esta vez con tres nenas”, explicó Herrera en relación a Walter Festa, el exintendente de Moreno.

En la misma línea, destacó que previo al ingreso a Gran Hermano, Romina no recibía ayuda económica para solventar sus gastos y los de sus tres hijas, es por ello que se dedicó a realizar trabajos de uñas en la casa que alquilaba. “Si tan millonaria es, no hubiera tenido la necesidad de realizar eso”, cuestionó el joven mientras que afirmó que en la casa en la que vivían se les terminaba el contrato de alquiler en diciembre y que no contaba con el dinero para renovarlo o mudarse.

Fabían Herrea habló sobre su tía (Captura Twitter @elejercitodelam)

“Semanas antes de ingresar, me había llamado para que la pueda ayudar en la mudanza, que todavía no había conseguido una casa, pero que iba a dejar sus cosas en la casa de sus amigas hasta que pueda conseguir algo, por la oportunidad de haber estado en Gran Hermano. Su expareja le alquiló una casa, pero ella no sabe por estar en el reality”, detalló sobre cómo era la situación habitacional de Romina antes de ingresar al programa de Telefe y cómo cambió en las últimas semanas.

El sobrino de Romi reveló la verdad sobre su situación económica (Captura Twitter @elejercitodelam)

Tras este relato, Fabián insitió en recalcar que su tía no es una persona millonaria, sino “de orígenes muy humildes, como lo es toda la familia”, pero el ingreso al reality fue puntualmente para que su situación habitacional cambie y que no tenga que depender de otra persona para brindarle una vida “linda” a sus hijas. “Y aclaro, esa causa que está dando vueltas, no recae sobre ella, sino los invito a que aprendan a leer redacciones jurídicas. Romina no está haciendo política como algunos personajes están diciendo. Esos personajes están realizando politiquería barata. Acá se la juzga a Romi por su juego y no por política”, sentenció sin dar nombres, pero con un claro mensaje hacia exjugadoras de Gran Hermano.

Quién es Romina Uhrig

Romina es considerada la “mamá” en la convivencia de Gran Hermano, esta denominación se le adjudicó al ser la persona que se encarga de diversas actividades en la casa, como la comida, además es quien organiza las cuestiones esenciales entre tantos jugadores. También es la figura de apoyo para sus compañeras más jóvenes, como Julieta Poggio.

La madre de tres niñas, tiene 34 años, es oriunda de Moreno y fue diputada nacional por el Frente de Todos entre 2019 y 2021. Su carrera política comenzó tiempo antes al ocupar cargo en diversas instituciones y estar cerca de esta profesión al estar en pareja con el entonces intendente de su localidad natal, Walter Festa. Su último puesto fue en el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.

