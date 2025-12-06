Cuándo es el sorteo de Gordo de Navidad 2025: día, horario y cómo seguir online

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos realizará el sorteo del Gordo de Navidad en el Salón de Sorteos de la sede central. El evento pondrá en juego un pozo total superior a los 1750 millones de pesos y contará con transmisión en vivo para todo el público. Esta edición del tradicional juego bonaerense ya ofrece sus billetes en las más de 4300 agencias habilitadas.

Día, horario y cómo seguir online el sorteo de Gordo de Navidad

Los interesados podrán seguir las instancias en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia el próximo 26 de diciembre a las 21. Esta opción permite visualizar el acto sin necesidad de asistencia presencial.

El sorteo de Gordo de Navidad 2025 tendrá lugar el 26 de noviembre a las 21 horas

La página web oficial del organismo publica la nómina de ganadores tras la finalización del sorteo. Los apostadores también cuentan con el monitor de loterías y quinielas de LA NACION, una herramienta que actualiza los números de los distintos juegos de azar y permite el control rápido de las boletas.

El costo de los billetes y la modalidad de venta

Los tickets ya se encuentran disponibles en la red de agencias de la provincia de Buenos Aires. El sistema ofrece dos formatos de compra para adaptarse a diferentes presupuestos. El billete entero tiene un valor de $50.000, o la opción de fracción cuesta $5000. Al momento de la operación, la agencia entrega el boleto con un porta-billete especial para proteger el papel térmico del calor y la luz solar para asegurar la legibilidad del comprobante en caso de premio.

El billete entero para participar del sorteo de Gordo de Navidad tiene un valor de $50.000, o la opción de fracción cuesta $5000 Lotería de Texas

El reglamento contempla múltiples posibilidades de ganancia. Los participantes compiten por los premios mayores al billete completo. También existen recompensas por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición. El apostador elige un número entre el 000000 y el 99.999 en cualquier agencia autorizada.

Los premios de Pozo del Gordo de Navidad

El organismo bonaerense confirmó un monto total de $1.755.750.000 en premios. La estructura de recompensas presenta cifras significativas para los primeros puestos. El Primer Premio supera los $800 millones para el billete entero.

El segundo premio otorga $250 millones, el tercer premio entrega $65 millones, el cuarto premio asigna $25 millones y el quinto premio reparte $12 millones. Estos valores corresponden siempre a la modalidad de billete completo.

El Primer Premio del Gordo de Navidad supera los $800 millones para el billete entero Unsplash/Dylan Nolte

Los antecedentes de la última edición

En la edición 2024, el primer puesto correspondió al número 81.476, cuando solo ganador obtuvo $500.000.000 gracias a un billete adquirido en una agencia de la calle Vélez Sarsfield 4631, en la localidad de Munro, partido de Vicente López.

El sorteo del Gordo de Navidad de 2024 (Captura: Lotería de la Provincia de Buenos Aires)

El resto de la tabla de 2024 mostró ganadores en diversas ciudades. El segundo número, 99.556, se vendió en Mar del Plata con un premio de $150.000.000. El tercer premio fue para el 64.208. En ese caso, se fraccionaron $40.000.000 entre localidades como Laferrere, Boulogne Sur Mer, Maquinista Savio, Mar del Plata, Pontevedra, San Miguel de Monte, Villa Tesei, Wilde, Villa Martelli y Mar de Cobo.

El cuarto premio favoreció al 33.145, que repartió $15.000.000 entre San Nicolás, José C. Paz, Laferrere, San Justo, Olavarría, La Unión, Ensenada y 9 de Julio. El quinto premio quedó para el número 81.767, vendido en Berazategui con una recompensa de $7.000.000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.