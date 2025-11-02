Como todos los años, muchos esperan que abra el Gordo de Navidad para participar. Se trata de un sorteo organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense que se da alrededor de la fecha navideña y que tiene un pozo especial, entro otros premios.

El Gordo de Navidad es un juego que se sortea alrededor de la fecha navideña. Tal como indica el sitio oficial, los billetes se pueden adquirir en dos modalidades principales: el billete entero, con un valor de $50.000, o por fracción, con un costo de $5000 cada una. Muchas veces, además de los premios mayores por billete completo, el sorteo incluye la posibilidad de ganar premios por las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

Gordo de Navidad: cuándo se sortea el superpozo de fin de año

El sorteo de Navidad y Reyes bonaerense, de la lotería de la Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo el día 26 de diciembre a las 21. La ceremonia se realiza tradicionalmente en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto, y para esta edición, los interesados podrán seguir el evento en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia. Es importante recordar que los tickets ya están a la venta, junto con el Sorteo de Reyes. Están disponibles en las más de 4300 agencias oficiales de la provincia de Buenos Aires.

Pozo del Gordo de Navidad: los premios

El organismo de juego bonaerense comunicó que se repartirá un monto total que supera los $1750 millones en premios (específicamente $1.755.750.000). El incentivo más significativo es el Primer Premio, que supera los $800 millones para el billete entero. La estructura de premios continúa con un segundo Premio de $250 millones, un tercero de $65 millones, un cuarto de $25 millones y un quinto premio de $12 millones, todos montos por billete entero.

Cómo jugar al Gordo de Navidad

Para participar del sorteo de Navidad, el interesado debe:

Acercarse a cualquier agencia de lotería que esté autorizada.

que esté autorizada. Allí, deben determinar si quieren un billete completo o una fracción, y elegir un número entre el 000000 y el 99.999.

Vale recordar que, en el momento de la compra, el boleto se entrega con el porta-billete para proteger al papel térmico del calor y la luz solar.

Cómo seguir en vivo el Gordo de Navidad 2025

Si bien aún no está confirmado, generalmente el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense transmite el sorteo en vivo por su canal de YouTube. Las personas que no puedan seguirlo en vivo, podrán verificar si ganaron alguno de los premios en la página web oficial del organismo.

Además, los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

¿Qué número salió en El Gordo de Navidad de 2024?

El primer puesto del Gordo de Navidad 2024 fue para el número 81.476, que tuvo un solo ganador de $500.000.000. El billete fue comprado en la agencia ubicada en la calle Vélez Sársfield 4631, de Munro, partido de Vicente López.

El listado completo de los números ganadores del Gordo de Navidad 2024

En cuanto al resto de los números, el segundo, 99.556, fue vendido en Mar del Plata y se llevó $150.000.000 y el tercero fue para el 64.208, que fraccionaron $40.000.000 entre varias localidades: Laferrere; Boulogne Sur Mer; Maquinista Savio; Mar del Plata; Pontevedra; San Miguel de Monte; Villa Tesei; Wilde; Villa Martelli y Mar de Cobo.

El cuarto premio fue para el 33.145, que repartió $15.000.000 entre diferentes localidades: San Nicolás, José C. Paz; Laferrere (3); San Justo; Olavarría, La Unión; Ensenada y 9 de Julio. En cuanto al quinto premio, fue para el número 81.767, que se vendió en la localidad de Berazategui y se llevó $7.000.000

1º- 81.476

2º- 99.556

3º- 64.208

4º- 33.145

5º- 81.767

6º- 13.443

7º- 86.975

8º- 06.426

9º- 57.893

10º- 79.697

Cabe destacar que los ganadores de este premio son los que aciertan las cinco cifras de cualquiera de las 20 ubicaciones del sorteo. Es decir, si tiene el número entero, se lleva el monto completo, y si no, se reparte entre las fracciones, como se hizo en el tercer puesto.