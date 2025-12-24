Cuándo es el sorteo del Gordo de Navidad 2025: día, horario y cómo seguir online

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos dispuso los detalles para la realización del Gordo de Navidad 2025. La entidad bonaerense confirmó este lunes el esquema de recompensas y la modalidad de participación para el certamen tradicional. Este encuentro anual reparte una suma millonaria para los apostadores de la provincia de Buenos Aires.

Día y horario para el sorteo del Gordo de Navidad 2025

La ceremonia oficial ocurre este viernes 26 de diciembre a las 21. El público observa el desarrollo de las bolillas en directo a través del espacio audiovisual en la plataforma YouTube perteneciente a la Lotería de la Provincia. El salón de actos de la sede central del organismo funciona como el escenario para la extracción de los números ganadores.

El sorteo de la edición 2025 se llevará a cabo este viernes a las 21 Texas Lottery

Los resultados aparecen de forma inmediata en la página institucional tras el cierre del evento. Los usuarios acceden también la transmisión en vivo y al monitor de loterías y quinielas de LA NACION. Esta herramienta digital brinda una actualización veloz de las cifras para el control de las boletas.

Cómo es la distribución del pozo total de premios

La bolsa global de beneficios alcanza una suma de $1.755.750.000 para la presente edición. El reglamento establece montos específicos para los cinco escalafones principales del tablero. El primer premio otorga un beneficio de $800.000.000 al billete entero. La escala continúa con el segundo puesto, que asigna una cifra de $250.000.000.

El tercer lugar reparte $65.000.000 entre los ganadores. El cuarto escalafón entrega $25.000.000. El quinto premio asegura una recompensa de $12.000.000. El sistema contempla además pagos por terminaciones y aproximaciones. Estas categorías menores extienden las posibilidades de cobro hasta la quinta posición del listado general.

El primer premio otorga una recompensa de 800 millones de pesos al billete entero Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

Cuáles son los costos y formatos de participación en agencias

Los boletos oficiales circulan en toda la red de locales autorizados de la provincia de Buenos Aires. El organismo ofrece el billete entero con un precio de $50.000. Existe la posibilidad de adquirir una fracción por un valor de $5.000 para los presupuestos menores.

Cada punto de venta suministra un porta-billete plástico con la transacción comercial. Este elemento resguarda el papel térmico contra los efectos negativos de la luz solar y el calor ambiental.

La protección asegura la integridad del comprobante frente a un posible reclamo de dinero en caso de éxito. El rango numérico para la elección de los participantes abarca desde el 000.000 hasta el 99.999. Los interesados seleccionan sus cifras favoritas en cualquier agencia de la jurisdicción bonaerense antes del inicio de la jugada.

La ceremonia oficial ocurre en la sede central del Instituto Provincial de Lotería y Casinos

Consejos para la seguridad de los apostadores

La Lotería de la Provincia recomienda la compra exclusiva en agencias oficiales. El resguardo del ticket resulta fundamental para el cobro de cualquier premio. Los ganadores deben presentar el comprobante en condiciones óptimas de legibilidad. El uso del envoltorio protector que entregan los agentes evita el desgaste del material sensible.

La verificación de los números ocurre mediante el sitio web del organismo o a través del servicio de online de medios periodísticos autorizados. El derecho al cobro posee plazos determinados por la normativa vigente. Los jugadores consultan las bases del sorteo en los afiches informativos de los locales de juego.

