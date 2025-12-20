La decisión de último momento que hizo que un jugador ganara la lotería: “Nunca lo hubiera pensado”

La vida de Gilbert Godinez, un jubilado de 69 años residente de Michigan, Estados Unidos, cambió gracias a una compra inesperada. Lo que comenzó como una práctica rutinaria terminó con un premio de seis cifras en la lotería estatal, tras una decisión de último momento: comprar un boleto adicional.

Así ganó la lotería el jugador de Michigan

Godinez había definido una estrategia clara para el juego Super Raffle de la Lotería de Michigan: comprar un boleto por mes hasta el día del sorteo.

Godinez se hizo con un premio de US$100.000 en Michigan Freepik - Freepik

Sin embargo, en una visita al supermercado local Thumb Meat Mkt., ubicado en 200 East Frank Street, cobró un pequeño premio de un raspadito y decidió usar ese dinero para adquirir un ticket adicional, que no estaba contemplado en su esquema.

“Estaba en la tienda cobrando una ganancia, unas dos semanas antes del sorteo, y decidí usar ese dinero para comprar un boleto más”, relató Godinez en diálogo con la lotería local.

El número de lotería que cambió todo para el hombre de Michigan

Ese boleto extra, con el número 188964, resultó ser el ganador de 100 mil dólares. El impacto llegó el día del sorteo, cuando Godinez ingresó al sitio oficial de la lotería para verificar los números.

“Entré en MichiganLottery.com para ver mis números y me quedé atónito”, dijo el jugador y agregó: “Nunca hubiera pensado que ganaría un premio como este, ¡así que es increíble!”.

Qué hará con el dinero que ganó el jubilado de 69 años y los demás premios en Michigan

Tras confirmarse el premio, Godinez reveló que planea invertir una parte del dinero y “divertirse un poco con el resto”.

El boleto que cambió la vida de Gilbert Godinez fue adquirido en el supermercado Thumb Meat Mkt.

Desde el organismo destacaron que el Super Raffle ofreció el pago más alto de cualquier juego de rifas en su historia, con un premio mayor de 6 millones de dólares.

Además de dos premios de 1 millón de dólares y miles de cantidades menores que se pueden retirar en efectivo.

Así funciona el Super Raffle de la Lotería de Michigan

De acuerdo con el sitio web de la lotería de Michigan, el Super Raffle es un juego especial tipo rifa diferente a los sorteos tradicionales de números o a las loterías diarias.

El sorteo no tiene un calendario de sorteos regulares: se juega como evento especial limitado en el tiempo, con venta de boletos hasta agotar existencias y un único sorteo final programado una vez que se cumplan esas condiciones.

En su edición de 2025, por ejemplo, la Lotería de Michigan puso a la venta boletos de este juego por US$50 cada uno hasta que se vendió el último número disponible. El sorteo tuvo lugar el 19 de noviembre, día en que Godinez ganó US$100 mil.

Lotería de Michigan: impacto, educación y juego responsable

La Lotería de Michigan subraya en su página web que cada boleto vendido beneficia a la educación K-12 y a comercios locales. En lo que va del año, el organismo ya aportó más de US$1000 millones al Fondo de Ayuda Escolar del estado.

Los aficionados a la lotería de Estados Unidos que tengan problemas con los juegos de azar, o conozcan a alguien que los padezca, deben saber que pueden contactar a la Red Nacional de Ayuda para Problemas con el Juego al 1-800-522-4700 o bien visitar el sitio gamtalk.org.

Pasó años jugando la lotería con su esposo y ganó en grande después de su muerte: “Un regalo suyo”

Recientemente otra persona en Estados Unidos se hizo con un premio de US$100 mil en la lotería.

Marjory Rittman, de 64 años, ganó tras comprar un boleto en una tienda Maverik de West Des Moines.

La ganadora eligió mantener viva una costumbre que compartía con su esposo Dale, fallecido meses atrás, de acuerdo con la propia lotería.

La jugadora continuó la tradición de resolver crucigramas de la lotería en honor a su esposo fallecido Iowa Lottery

Rittman contó que esa rutina nació de los sábados que pasaban juntos jugando a los crossword scratch games de la lotería estatal.

Entre risas, solían repetirse la misma frase: “Vamos a pegarle al grande”. Tras la muerte de Dale, en marzo, ella decidió seguir participando cada semana como una forma de homenaje.

El último fin de semana de noviembre, en medio de una intensa nevada, logró completar todas las palabras requeridas para acceder al premio mayor del juego $100.000 Mega Crossword.

Luego verificó el boleto a través de la aplicación oficial de la Lotería de Iowa, donde confirmó el monto. “Fue algo totalmente irreal. Tal vez sea una señal, un regalo de él”, expresó. Y agregó: “Siempre esperábamos ese golpe de suerte, y finalmente llegó”.