Las “tiendas de la suerte” de Nueva York que vendieron boletos de Powerball por 1 millón de dólares

En el último sorteo de Powerball, ningún jugador obtuvo el premio mayor, que ahora creció a 1500 millones de dólares. Sin embargo, sí hubo seis personas que acertaron distintas combinaciones y se llevaron dinero. En Nueva York, tres “tiendas de la suerte” vendieron boletos que entregaron recompensas de segunda categoría de 1 millón de dólares cada una.

Powerball en Nueva York: estas tres tiendas vendieron boletos ganadores de US$1 millón

El sorteo de Powerball del miércoles pasado dejó seis ganadores de premios de US$1 millón en cuatro estados. Los tickets se vendieron en Connecticut, Pensilvania y Tennessee, además de Nueva York.

Tres tiendas de Nueva York vendieron boletos de Powerball cuyos compradores obtuvieron premios de US$1 millón Reddit

En el Estado Imperial, los jugadores que obtuvieron la recompensa secundaria compraron sus billetes en:

Tobacco Junction 201 Hempstead Turnpike, Elmont , condado de Nassau.

, condado de Nassau. Smokes 4 Less en 59 N. Plank Road, Newburgh , condado de Orange.

, condado de Orange. Astoria Fuel & Convenience Store en 30-02 Astoria Blvd., Queens.

Para conseguir este dinero, es necesario acertar los cinco números, sin la Powerball, según indica el sitio web oficial. En el último sorteo, la combinación ganadora fue 25, 33, 53, 62 y 66, con la bola roja 17.

Luego de que nadie lograra adivinar los números exactos el miércoles pasado, el pozo acumulado creció. La lotería estima que para el sorteo de este sábado 20 de diciembre la el pozo alcanzará los US$1500 millones. El valor efectivo sería de aproximadamente US$686,5 millones.

Además, en el juego más reciente, dos personas ganaron US$2 millones, en Arizona y Massachusetts.

Cuáles son las tiendas con más boletos ganadores en Nueva York

En noviembre, un estudio realizado por Casino.org, citado por Pix11, determinó que los locales de Nueva York se encuentran entre los que venden más boletos de la suerte.

En concreto, la Gran Manzana, Glen Head y Middletown se consideran las zonas con mayor suerte para ganar un premio de la lotería en el país norteamericano.

El estudio clasifica las siguientes tiendas:

Liberty Beer & Convenience en la ciudad de Nueva York: US$476 millones en ganancias totales.

en la ciudad de Nueva York: US$476 millones en ganancias totales. Taller de servicio automotriz Brookville en Glen Head : US$437 millones en ganancias totales

: US$437 millones en ganancias totales Pronto Pizza en Nueva York: US$431 millones en ganancias totales.

US$431 millones en ganancias totales. West Harlem Deli Corp en la ciudad de Nueva York : US$343,9 millones en ganancias totales.

: US$343,9 millones en ganancias totales. MNY Circleville en Middletown: US$326 millones en ganancias totales.

Las tiendas de Nueva York se encuentran entre las que vendieron más boletos ganadores Imagen compuesta

Por su parte, un informe del New York Post destacó a los siguientes negocios para comprar un billete para jugar a la lotería:

7 Days Wine & Spirits en Greenpoint, Brooklyn: vendió un raspadito Bonus 100X de US$5 millones.

6th Avenue Mini Market en Sunset Park, Brooklyn: vendió un raspadito Electric 10X de US$3 millones.

Tienda de delicatessen de Harlem: un boleto ganador de US$2 millones y otro de US$3 millones vendidos por separado.

Cuánto dinero se llevaría el ganador del premio mayor de Powerball en EE.UU.

El pozo acumulado para el sorteo del próximo sábado corresponde al quinto mayor del Powerball desde que el juego fue lanzado en la década de 1990. Además, es el séptimo más grande en toda la historia de la lotería.

No obstante, si una persona lo obtiene, no se llevará consigo los US$1500 millones. En ese caso, tendrá dos alternativas: cobrarlo en 30 pagos anuales o hacerlo en uno efectivo de aproximadamente US$686,5 millones.

El premio mayor de US$1500 millones de Powerball podría reducirse a US$428,3 millones tras los impuestos Imagen de master1305 en Freepik

La segunda opción es la más elegida entre los ganadores del premio mayor. En caso de que la persona opte por esto, el dinero se reduciría a aproximadamente US$516,7 millones tras la retención obligatoria del 24% del impuesto federal, según un análisis elaborado por Realtor.

La tasa impositiva federal podría aumentar hasta un 37% según los ingresos del ganador. De esta manera, se rebajaría a cerca de US$428,3 millones.

Si el afortunado selecciona los pagos anualizados, recibiría alrededor de US$50 millones antes de impuestos, o US$31,5 millones al año si se le aplica la tasa del 37%.

Es necesario remarcar también que algunos estados aplican impuestos particulares. Un ejemplo es Nueva York, en donde el gobierno grava las ganancias en un 10,9%, el porcentaje más alto en todo EE.UU. El más bajo es en Arizona (2,5%), mientras que otras regiones como California o Florida no imponen ningún recorte estatal.