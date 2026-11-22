La Lotería de la Provincia de Buenos Aires anunció cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2026. El pozo total para este evento repartirá una suma de $2900 millones.

Según se anunció, el premio mayor será de $1400 millones por billete entero. La propuesta contempla elegir un cartón completo o una de su fracciones. Esta última opción es la aconsejada para participar con amigos o familiares.

Gordo de Navidad 2026: fecha y horario Alejandro Garay/Pixabay - Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

Gordo de Navidad 2026: fecha y horario

El sorteo de dicho premio está programado para el próximo miércoles 23 de diciembre, a la 21, en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Para quienes quieran observar, en vivo, la extracción de las bolillas podrán seguirlo a través del canal oficial de Youtube de la Lotería de la Provincía.

Se sortea el Gordo de Navidad

Tras la finalización del sorteo, la página web oficial del organismo publica la nómina de ganadores. Los apostadores cuentan con el monitor de loterías y quinielas de LA NACION, una herramienta actualiza los números de los distintos juegos de azar y permite el control rápido de las boletas.

Cuánto cuesta el billete del Gordo de Navidad 2026

El sistema, al igual que el año pasado, ofrece dos formatos de compra: el billete entero tiene un valor de $80.000, y la opción de fracción con un valor de $8000, cada una.

Se sortea el Gordo de Navidad Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

La agencia entrega el boleto con un porta-billete especial al momento de la operación, para proteger el papel térmico del calor y la luz solar y así poder asegurar la legibilidad del comprobante en caso de premio. Antes de recibirlo, elige un número entre el 000000 y el 99.999 en cualquier agencia autorizada.

Distribución del pozo total de premios

La escala de premios quedó establecida de la siguiente manera, con montos correspondientes a billetes enteros.

Primer premio: $1.400 millones .

. Segundo premio: $400 millones .

. Tercer premio: $100 millones .

. Cuarto premio: $40 millones .

. Quinto premio: $15 millones.

Los números ganadores del Gordo de Navidad en 2025

El primer puesto del Gordo de Navidad fue para el número 77222, que tuvo ganadores en Tigre, Berazategui y 25 de mayo.

Los números ganadores del Gordo de Navidad 2025

En cuanto al resto de los números, el segundo fue para el 12542, vendido en San Miguel del Monte y 9 de abril, y el tercero fue para el 87156, que fraccionaron entre varias localidades: Mar del Plata, Miramar, San Andrés, Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco y Ezpeleta.

El cuarto premio fue para el 16155, con un solo ganador de Maipú. En cuanto al quinto premio, fue para el número 86396, que tiene ganadores en Luján, Bernal Oeste y Pergamino.