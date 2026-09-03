Saltar al contenido principal
LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Previa de hoy, 3 de septiembre

Este jueves se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 79 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 3 de septiembre
Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Previa. El número ganador resultó ser el 3179.

La cabeza del sorteo fue el número 79, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el ladrón. Por otra parte las letras fueron .

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 3179
  • 1823
  • 0348
  • 8527

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Previa los siguientes números:

  • 5276
  • 7101
  • 1046
  • 9982
  • 6793
  • 3967
  • 6082
  • 4471
  • 3408
  • 6567
  • 1070
  • 6716
  • 2958
  • 6756
  • 8161
  • 0900

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. Renunció un funcionario del gobierno de Neuquén luego de que su hijo durmiera en un colegio
    1

    Renunció un funcionario del gobierno de Neuquén luego de que su hijo durmiera en un colegio por una disputa familiar

  2. Anses y créditos hipotecarios: una propuesta
    2

    Anses y créditos hipotecarios: una propuesta

  3. Entra más gente en el estadio que en el pueblo: el pequeño club que asciende sin parar y asombra a Alemania
    3

    SV Elversberg, el club alemán con más capacidad en la cancha que habitantes en el pueblo: la sensación de la Bundesliga

  4. Navone venció a un finalista de Wimbledon para avanzar a la tercera ronda... y tendrá un rival argentino
    4

    Mariano Navone sigue su gran campaña y avanzó a la tercera ronda en el US Open