Resultados de la Quiniela Nacional ronda Vespertina de hoy, 9 de noviembre
Este lunes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 24 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste
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Este lunes 9 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Vespertina. El número ganador resultó ser el 0924.
La cabeza del sorteo fue el número 24, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el caballo. Por otra parte las letras fueron AQSY.
Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Vespertina se realiza a las 18:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:
- 0924
- 9842
- 8541
- 7516
Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Vespertina los siguientes números:
- 5026
- 0708
- 5495
- 6663
- 0390
- 8825
- 6192
- 8125
- 2180
- 5947
- 6549
- 9965
- 7913
- 3387
- 9308
- 1815
¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?
La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.
- La primera: 12:00 h.
- La matutina: 14:30 h.
- La vespertina: 17:30 h.
- La nocturna: 21:00 h.
¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?
El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).
La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.
APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.
En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.
¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?
Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION
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