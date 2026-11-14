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Resultados de la Quiniela Plus de hoy, 13 de noviembre

Este viernes se sorteó la Quiniela Plus; controlá tu jugada y enterate si ganaste en el juego de las 8 cifras de la lotería de la Provincia

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LA NACION
Sorteo de la Quiniela Plus: los 20 ganadores de hoy, 13 de noviembre
Sorteo de la Quiniela Plus: los 20 ganadores de hoy, 13 de noviembre

La Quiniela Plus este viernes 13 de noviembre entregó como ganadores los siguientes números:

Tradicional

03-17-19-22-23-24-33-35-36-38-42-46-47-50-51-74-83-91-98-99.

En la ronda de 8 aciertos este pozo de 178.389.381,34, quedó para un solo ganador

La distribución del sorteo de la Quiniela Plus del viernes quedó así:

  • Siete aciertos: tuvo cinco ganadores con $2.000.000,00
  • Seis aciertos: tuvo 108 ganadores con $50.000,00
  • Cinco aciertos: tuvo 1164 ganadores con $5.000,00

¿Cuándo se sortea la Quiniela Plus?

Los números ganadores de la Quiniela Plus son sorteados por la Lotería de la Provincia en conjunto con la Quiniela nocturna, a las 21 h, de lunes a sábados.

¿Cómo se juega a la Quiniela Plus?

El apostador deberá dirigirse a su agencia de lotería y elegir 8 números del 00 al 99; el agenciero a cargo del local guardará la apuesta y le entregará su ticket con los números impresos.

Después del sorteo, el jugador deberá comprobar si dichos números aparecen en la parte final (decenas y unidades) de los números de cuatro cifras que se producen mediante el sorteo. A partir de 5 aciertos, el juego comienza a pagar, alcanzando el premio máximo al tener 8 aciertos, situación en la que el monto del premio se distribuye entre los ganadores con esta cantidad de coincidencias.

La Quiniela Plus tiene un pozo mínimo asegurado de $2.000.000 de pesos, aunque al tratarse de un juego poceado, es decir que su premio se establece a través de un pozo que se genera en parte a través de la recaudación, el monto que se lleve el ganador del juego varía según el sorteo.

El juego además posee otras dos modalidades: Súper Plus y Chance Plus

Super Plus: los números ganadores son las dos primeras cifras (unidad de mil y centena) y se considera ganador con premio a aquel apostador que haya obtenido mayor cantidad de aciertos.

Chance Plus: se toman como números sorteados la dos cifras del medio (la centena y la decena). El juego posee un pozo mínimo asegurado de ochocientos mil pesos ($800.000) para quien acierte todos los números. Además, obtienen premio fijo quienes acierten siete, seis y cinco números.

Ver resultados de la Quiniela Plus

Los resultados de este y otros juegos al azar pueden verseen el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

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